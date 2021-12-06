韓國疫情評等連兩週最高風險　24人染Omicron

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韓國自11月起鬆綁部分防疫規範後新增確診人數急速上升，上週確診人數多維持在5000例上下；當局在11月底緊急暫緩鬆綁，今天起限縮私人聚會人數及大眾利用設施營業時間，出入餐廳、咖啡店、網咖等室內大眾利用設施都必須出示防疫通行證。
防疫通行證必須以韓國境內的完全接種證明或PCR陰性證明申請，在韓國以外國家完成接種者必須在申請到入境免除隔離許可的情況下才能申請防疫通行證，當局正在討論是否開放在國外接種疫苗的外國人在韓接種追加疫苗及申請防疫通行證。
截至今天凌晨零時，韓國累計47萬7358例確診，3893例病歿；危重症人數連續6天維持在700例以上，全國重症病床使用率達80.4%，尚有1012人正在等待分配病床。
日前從境外移入案例開始擴散的新變種病毒Omicron確認感染案例則增加至24例，較前一天增加12例，24例中6例為境外移入，18例為社區感染。
境外移入案例除先前確認的自奈及利亞返韓旅客外，新增2例1日自南非共和國入境的案例，這2例入境後就一直待在臨時隔離中心，2日確診，應不會出現相關本土案例。
其他新增案例皆是與先前確認的感染者出入同一教會的教友，10人中除一人住在忠清北道外，其他皆住在教會所在的仁川市。
當局表示，除已確認感染的24例，尚有10例疑似案例正在分析；尚在管理追蹤的密切接觸者達600多人，與確診者搭乘同一班機的非密切接觸者約400人，同教會的非密切接觸者則有360多人。
對於歐美指出Omicron可能取代Delta成為優勢種病毒，中央防疫對策本部認為這種狀況同樣適用於韓國，但也表示目前仍在Omicron傳入初期，之後狀況仍有可能改變。（編輯：林憬屏）1101206