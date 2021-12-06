煎魚總破損上桌？婆媽曝「關鍵3步」美炸：看起來超好吃
煎魚是許多新手廚娘心中的一根刺，因為魚肉軟嫩、皮薄易破，煎個兩下很容易散開，雖然味道一樣鮮美，可總有一絲遺憾。故有位媽媽便在網上分享自己的失敗經驗，貼文一出引來許多網友共鳴，也提供煎魚不破最關鍵的3個步驟。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 16:08:12
原PO於臉書社團《家常菜》分享晚餐準備煎魚的失敗經驗，煎的過程中魚身上的皮漸漸破開，模樣略微悽慘，讓她猶豫是否要這樣端上桌，並自嘲自己將煎魚變成了炒魚，最後澄清「這是不沾鍋的問題，不是我技術不好」。
有主婦感同身受「其實這魚沒很好煎，又容易噴，一次煎一堆不容易啦」，內行網友則指出煎魚要美的三大步驟：「1.鍋子熱油溫高一點、2.不要太快翻面、3.魚抹少許鹽再等一下，用廚房紙巾擦乾鹽水，就可下鍋煎赤赤了」，熟悉此方法後還有問題，就可以檢查一下不沾鍋，也有可能是鍋子壞掉了。
若已經將魚煎壞，也可試試網友提供的補救辦法「弄點糖醋醬淋上去可以遮醜」、「只好學網上教學，搗爛加水變鮮魚湯」、「你可加點醬油、蔥以小火煮成紅燒，就……看不出來了吧！」、「辛香料爆香加點醬、油、糖、水、滾開後起鍋」。 （編輯：李惠婷）