《衣袖》男星裸身入浴　一堆美女服侍幫洗澡

南韓最新古裝劇《衣袖紅鑲邊》改編自人氣同名小說，由2PM李俊昊、李世榮主演，俊昊受訪透露在第6、7集的半裸沐浴戲，是他印象最深刻的橋段，因為飾演的是王，不能讓人看到衣衫不整的模樣，所以沐浴時披上浴袍，再加上浴池裡灑滿玫瑰花、又是在宮女們的服侍下沐浴，當天的所有一切都讓自己感到很陌生，加上泡在水裡長達10小時，印象真的很深刻。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-06 16:18:15
俊昊爆料李世榮為了飾演「成德任」刻意增重，自己則為了飾演冷酷嚴苛的君王刻意減重，由於戲劇尚未殺青，兩人目前也都還在控制、維持體重。李世榮說俊昊是左撇子，但在劇中必須用右手吃飯，所以下了很多功夫改過來。
李世榮表示，俊昊的角色在原作中面對愛情雖然相當自制，但又會給人一種緊張感，稱讚俊昊在這部分表現的很有魅力；並且自爆當初確定是俊昊擔任男主角，就一直都很想跟他見面，但俊昊那時正忙著準備2PM的新專輯，後來在讀本會上初次碰面，因為太開心而比較主動裝熟。
該劇最新集數中，世榮與親哥哥再相會，俊昊意外撞見醋勁大發，但隨著世榮身陷將被處刑斬首的危機，俊昊立即火速相救，兩人也因此醒悟幼時緣分，暖心相認；另一方面，世孫即位登基的日子將近，朝廷與宮內的反對勢力一一露出真面目，在充滿粉紅泡泡的同時，亦是暗潮洶湧。《衣袖紅鑲邊》每週六、日獨家在friDay影音播出。