《全明星》王品澔搶首集收視最高 小煜強勢回歸誓言完賽
運動實境節目《全明星運動會》昨（5）日播出第三季第一集就開出紅盤，創下全體平均收視2.11、15-44歲平均收視2.56的好成績，15-24歲女性分眾收視更高達4.06。其中收視最高點落在選手王品澔，另外，第一季因傷棄賽的楊奇煜（小煜）在本季強勢回歸，在擲遠中也有好表現的他，笑說很開心可以超越第一季的阿倉，誓言這季一定要完賽。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-06 20:30:00
節目第三季除了賽事更多元外，選手們顏值與實力更是出眾，參賽名單包含賀軍翔、邱勝翊（王子）以及胡瓜兒子胡釋安和徐乃麟的公子徐新洋等人，華麗陣容讓節目備受矚目，第一項百米測試賽中，黃沐妍（小豬）跑出15秒13，突破上一季晏柔中的大會紀錄，而男選手雖未破第二屆林敬倫11秒87的紀錄，但成績也是相當亮眼，前3名分別為王子12秒16、胡釋安12秒46以及賀軍翔12秒68，在跳遠項目吳霏5米28的成績，也讓錢薇娟大讚相當專業，與專業運動選手並駕齊驅。
這次首播全段收視最高點2.49，落在本季中身高最高的選手王品澔，在壘球擲遠項目中展現65米53的好成績，逼近第二季國手出身的曹佑寧，錢薇娟認為訓練過後有機會打破曹佑寧紀錄，並預告將非常精彩。第一、二季播出後獲眾好評，引發網友熱烈討論，第三季選手分組在即，每位選手蓄勢待發，網友表示：「感覺這季選手會有更驚人的表現」、「期待分隊後的火花」、「這次的黑馬還蠻多的，都是值得培養的選手，未來無可限量」。