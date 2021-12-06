溫昇豪《茶金》超夯！郭子乾代女求婚 李杏發「太太卡」
公共電視、客家委員會合製時代生活劇《茶金》，第七、八集平均收視率1.60、1.63，收視高點1.91落在連俞涵（飾「小吉」張薏心）與溫昇豪（飾KK）再次一起喝綠豆湯。而溫昇豪被郭子乾求婚、被李杏發太太卡，搶手橋段被粉絲熱議。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-06 17:12:35
劇中薏心再次端著綠豆湯與KK一起吃，兩人沈默不語，默默喝著綠豆湯，四眼對望，只有鋼琴與口琴簡單的旋律，就在這一匙一匙間，精神上互相扶持著，充滿愛意。連俞涵說：「這場戲超抒壓的。」還透露：「道具組準備的茶及綠豆湯都超好喝的，每次一定都會喝光光。」在那個年代，綠豆湯是家中最簡單的甜品又清熱，每次連俞涵端綠豆湯出來找溫昇豪，總是粉絲的焦點，被視兩人幽會的象徵。溫昇豪說：「KK對薏心來說，就是她的一雙眼，用他的肩膀帶著薏心去走向世界，更是一位精神導師，讓薏心想去追隨他，這是個很不同的戀愛方式。」
因為不願意被收歸國有，肥料工廠被百般刁難，再加上烏面因化肥使用不當逝世，國府將這件事當作奪走美方化肥廠的籌碼，KK與吉桑雙雙被警察逮捕入獄。在獄中，吉桑（郭子乾飾）擔憂天有不測，在獄中將薏心託付給KK，問KK：「可以不可來幫薏心的忙？」KK回應：「這是應該的。」吉桑直接單刀直入說：「我知道你比較洋派，婚禮要怎麼辦，隨你們年輕人開心。」另一邊薏心保釋吉桑更是一波三折，KK竟是被自稱是「太太」夏老板（李杏飾）保釋出獄。
郭子乾說：「監獄的這場戲，完全講出我這個父親對女兒、對日光公司的期許，甚至，女兒能夠得到好的歸宿比日光經營更重要。」在回家的車上，郭子乾想要安慰女兒的那個心疼眼神被粉絲狂讚。郭子乾說：「我是個愛女心切的爸爸，薏心喜歡KK，我一直都看在眼裡，女兒吃驚看到風姿綽約的夏老板來保釋KK，心裡絕對不好受，當爸爸的只能默默陪伴她，度過每個衝擊。」