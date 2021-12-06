買不起房子很有感！2021房市代表字　網友票選就是「漲」

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台灣房屋集團趨勢中心票選出2021年民眾最有感10大房市新聞，民眾對「房地合一、實價登錄2.0 新制7/1上路」最有感；其次為「台積電設廠高雄定案 周邊房價看漲」，以及「城中城大火 燒出老舊危樓改建問題」，成為今年前三大房市焦點議題。
張旭嵐指出，「房地合一2.0」延長不動產持有期，加重短期出售的課稅比例，從原持有1年內出售課徵45%稅率，延長為2年內，目的在抑制短期炒作，而「實價登錄2.0」則完整揭露交易門牌、預售價格等，資訊更加透明化，這兩項重大政策，最直接關乎民眾不動產買賣交易的權益與利益，也影響房產買賣的獲利空間，因此成為年度最有感的議題。
而譽為護國神山的台積電，已然成為帶動房市蓬勃發展的方向球，從竹科到南科，設廠之處不僅牽動區域經濟發展，磁吸龐大的就業人口，更帶動周邊房市展翅高飛，隨著台積電設廠高雄拍板定案，周邊受惠區成為兵家必爭之地，房價也隨之聞積起舞；城中城大火46條人命燒出貧窮底層悲歌，則引發全台對老舊危樓公安問題的關注，並積極推促危老建築的改善，也喚起民眾對居家環境公共安全的審視。
展望2022年，張旭嵐分析，明年房市要觀察四項變因，首先是「疫情」，Omicron變種病毒變化，是否影響國際經濟和民生消費；其次為「量化寬鬆政策」，疫情爆發後各國印鈔救市，使市場游資水位大升，也將牽動房市的價量走勢；此外，包括「升息」和「囤房稅」政策變化，會增加購屋族成本，多少會影響資產規劃。
張旭嵐指出，台灣目前疫情控制得宜、經濟成長強勢，民眾的購屋置產信心也偏向樂觀，剛性買盤的購屋意願強烈，以及通貨膨脹的預期心理，不動產的保值功能仍催動市場買氣，由於政府透過貸款和稅制來「制量」，因此明年置產者改走「質優」，所以保值性高的蛋白商品看俏！
另一方面，相對蛋黃區的高不可攀，蛋殼區的等待期又長，反倒是「蛋白產品」更具營養價值；包括發展成熟、入住率高的住宅、社區型店面，以及自用型的廠辦這類以長抱為前提，市場需求穩定型的產品，反倒成為中流砥柱，所以當各項干擾因素都塵埃落定後，預估房市將延續今年的市場熱度。
台灣房屋房市代表字票選是由台灣房屋經紀人員進行第一階段票選，選出14個代表字與15項房市焦點新聞，再透過民眾進行第二階段網路投票，票選出十大「2021年台灣房市代表字及房市新聞」，統計時間自11月8日至11月30日，本次調查總計回收1209份樣本。