2021熱門新聞人物出爐！蔡英文只排第五 這個男人又第一
台灣疫情、疫苗、全球運動盛會等話題推升討論熱度，而事件所帶出的人物，自也成了熱搜關鍵字，Yahoo奇摩調查，像是抗疫關鍵人物雄踞榜單包含陳時中、郭台銘、蔡英文、唐鳳；全球運動盛會奪金英雄「麟洋配」、「郭婞淳」都名列「2021台灣十大新聞人物」之中。
生活消費中心/綜合報導
2021-12-06 18:05:10｜2021-12-06 18:43:47
新冠肺炎自去(2020)年1月就入侵台灣，2月傳出第一起死亡案例，但直到今(2021)年5月「本土疫情升三級警戒」，不僅打亂許多人生活步調，國內內需消費面臨最嚴峻的考驗，經濟慘況前所未見，直到7月26日才正式解封。Yahoo奇摩統計，自三級警戒以來，每天向全民報告疫情動態的鐵人部長「陳時中」、積極拓展歐美外交並喊話四個堅持的辣台妹「蔡英文」、及科技抗疫推手數位政委「唐鳳」皆延續去年的熱度蟬聯登榜，分居第1、5、7名
而台灣曾一度傳出疫苗荒，所幸有賴政府以及企業攜手，向各國協調3大疫苗。其中聯合台積電、慈濟共同捐贈1500萬劑BNT疫苗的郭董「郭台銘」，甫入榜就登上第2名。
就在台灣疫情逐漸趨緩，時間也來到了全球期盼的東京奧運，從7月23日至8月8日以來，台灣好手屢傳捷報，羽球雙打金牌得主「麟洋配」、及舉重女神「郭婞淳」奪金後人氣水漲船高，分別榮登第3、4名。
接著10月的政治大事，就屬首位遭罷免成功的立委「陳柏惟」最受國人關注，也讓他擠進榜單第10名。國際新聞人物方面，美國總統「拜登」終結長達20年的反恐戰爭、中國領導人「習近平」對香港鐵腕祭出國安法，皆引發全球熱議，登榜第8、9名。而今年11月躍升世界首富、被譽為全球最像網紅的企業家「馬斯克」，行事作風超吸睛搶下第6名。