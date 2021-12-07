▲ 如果 Defender 是酷老爸，那 Land Rover Discovery 應該就是全能媽媽！

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如果有機會到英國市場，可以發現 Discovery 的能見度之高，彷彿每個家庭不可或缺的代步工具般，而且常可看到媽媽們載著小孩奔馳的畫面。沒錯，擁有標準七人座、空間機能皆以實用為設計目的的 Discovery 而言，就是一款為家用而生的忠實夥伴。
雖然，為了區分產品調性，在此次的小改款登台之際，Jaguar Land Rover Taiwan 為 Discovery 車系全配置了「R-Dynamic」的運動化套件，透過適度的點綴，提升些個性氛圍，但若實際體驗，你還是可以感受到其濃濃的「家味」。或許就像位酷媽一樣，一樣把全家人照顧得無微不至，不過有著更個性的裝扮，在照顧家人的同時，也沒忘了自身品味的堅持。
走進座艙，雖然透過新世代數位科技的導入，讓小改款的 Discovery 車室內顯得更具時代新意，如駕駛眼前的 12.3 吋全數位化儀表板、中控臺上方的 11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控顯示幕，並透過多功能的方向盤，可以聰明的設定儀表板內多元功能，但整體的佈局，仍脫不了實用導向，從雙層手套箱空間、內藏置物空間的抽屜式空調介面、大空間的中央鞍座，甚至連門板下置物空間都相當可觀。或許新世代 Defender 此面向表現也不俗，但相較小改款 Discovery 更細膩、更偏向轎車化的處理，Defender 就顯得更為粗獷、個性了些。
劇院式座著點的安排，仍展現第二排座椅對於乘客的友善，且椅面滑移、椅背角度多向調整的機制，一家老小都不難找到最舒適的坐姿；再進入到第三排座椅，也就是 Defender 目前在台灣並未提供的機能，更是 Discovery 展現差異性的關鍵，雖然從門外進入第三排的高度與寬度仍顯侷促，但入座之後對於成人而言的膝部與頭部空間尚有餘裕，讓 Discovery 並非為一般 5+2 人座的半調子七人座休旅車，而是一款紮紮實實全尺寸七人座休旅車款，對於家庭有多好用，也就更清楚明瞭了。
說到好用，不可不提後廂空間的運用。打開感應式電動尾門，除了招牌的對開式設計也為電動控制以外，第三排與第二排座椅收折也同樣可不費吹灰之力以電動操作，在第三排收折狀態、也就是七人座車款最常使用的空間狀況中，後廂容積已高達 922 公升，若再把第二排座椅傾倒，更可達到 2391 公升的驚人容量。從多人乘載到滿載血拼物品，相信 Discovery 都可輕鬆勝任，一輛家庭常備好夥伴，不就應該是這樣？
試駕的 Discovery D250 R-Dynamic SE 規格車型，搭載著市場越來越少見的柴油動力，但卻讓筆者感到開心，無非是那 3.0 升排氣量規格所榨出的 570Nm 最大扭力，帶動這空重就已超過 2.3 噸的大傢伙輕鬆無比，相信就算全員滿載也不顯吃力，更重要的是透過良好的隔音制震表現，在車內多數時間難以察覺其柴油動力的身份，讓駕駛充分獲得柴油動力的優勢而無需忍受獨特的運轉噪音，還有相對汽油版本好上太多的油耗經濟性以及少上快 30 萬的售價，要是我，一定選擇柴油版本入手。
當然，以家庭為設計導向，那操控表現就不會是那種駕駛一人獨爽、全家人陪你難受的運動化調校。駕馭著 Discovery D250 R-Dynamic SE 於東北角奔馳，與高人一等視野匹配的是舒適自在的底盤設定，雖然礙於高重心與舒適懸吊的因素，過彎時的側傾難免，但電子氣壓懸吊盡可能的讓車身四平八穩，只要透過得宜的線性駕駛技巧與進彎前的重心控制，相信我，Discovery 絕對會是讓一輛全家人都坐得開心的好車。
整日的體驗下來，小改款的 Discovery 盡可能的向筆者訴說自身的獨特定位，透過三排空間的運用，以及細部設計的用心，區別出與 Defender 那種為征服天下、冒險闖蕩而生的野性差異，就像是刻板印象中那種家庭內爸爸與媽媽的不同，女性與生俱來的細心與照顧人的天性，就如同 Discovery 予人的用車感受，在其照顧之下，全家人都可以有相當舒適、開心的生活。
當然，Discovery 並非一輛完美無缺的車，從德系品牌的角度審視，你會發現沒有過於華麗外顯的包裝，但與雙 B 對手如 BMW X7 與 Mercedes-Benz GLS 近五百萬的售價定位差異，就知道 Discovery 走得不是那種豪門路線。要說最接近的對手，應該就是 Audi Q7 或是 Volvo XC90 兩者，但後者在安全防護、講究健康的造車思維，相較於 Discovery 更是有過之而無不及，且還有著低於三百萬的售價定位，相較之下，Discovery 要如何走出自己的定位，絕對不只有披上 R-Dynamic 個性化套件而已就可以解決的事。
擁有多年打造豪華休旅車款經驗的 Land Rover，造出了一輛堪比父親身手的 Defender，也推出了一款如慈母般的 Discovery，但在對手擁有豪門的背景、擁有北歐優良血統的夾攻下，該如何繼續於市場中求生存？Jaguar Land Rover Taiwan 確實還要多動動腦筋。