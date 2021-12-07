特企／KOL大會師！齊聚星醫美學集團年終派對

KOL大會師！因為疫情趨緩，擁有4000位簽約KOL的星醫美學集團恢復舉辦KOL年終派對！將近70位大咖KOL盛裝出席，包含潔哥、亮哲、我是阿樂、愛莉莎莎、鍾以希等，粉絲數加起來超過1,000萬人，KOL們的商品代言估值超過2億元，堪稱是台灣有史以來最重量級的KOL派對！
這次現身的KOL都擁有超高網路聲量，也因為過去在星醫美學集團有非常愉快的保養體驗，所以迫不及待參加這場年度盛宴，跟粉絲們分享派對的盛況！連續七年舉辦KOL年終派對，星醫美學集團表示從奈米KOL到擁有百萬粉絲的超級KOL，已經超過4,000位KOL每個月固定來進行美容保養，讓自己的外型更加分，尤其時尚美妝類型的KOL非常重視臉部狀況，所以更願意投資在保養上，也因此星醫美學集團成為許多KOL心中的首選！
星醫美學集團創辦人暨執行長林信一表示：「真心做好『美』件事，是星醫美學集團的宗旨，真心的服務、把顧客變美這件事是我們最重要的理想，並打造一站式、全通路、全媒體的智能醫美體驗，全面提升服務效率跟品質！｣而同樣也是知名KOL的集團創辦人暨副董事長洪子琄(子犬)，對於今年的KOL年終派對特別有感覺：「跟許久不見的好友們相見真的非常激動開心，疫情讓所有人感受到，人與人的見面聚會是多麼值得珍惜的事情，尤其能夠擁有健康的身體，星醫美學集團在醫美保養領域深耕已久，且已經開始投入智能大健康領域，12月即將於台北館前成立第一家星采牙醫診所，未來也會陸續與眼科、運動復健科等策略聯盟，擴大服務領域，守護更多人的健康跟美麗。｣