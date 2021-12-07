5孟加拉船員染疫全團19人全隔離 台中環保局清消全聯
台中市清水區一處社區傳出昨晚多人被救護車載走，疑為確診COVID-19被安置到醫院隔離。台中市衛生局證實，5名孟加拉籍船員住公司租的宿舍，入境解隔離後、登船前做PCR篩檢，未料都為陽性且CT值偏高。中市府目前已將全團19名外籍船員全部隔離、持續釐清足跡與接觸史，檢驗結果將由中央公布。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-07 11:22:53｜2021-12-07 11:24:23
台中市衛生局長曾梓展表示，這5名孟加拉籍船員，4名曾打過1至2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、持有入境3日內陰性報告，自新加坡來台入境後，分別入住外縣市跟台中市的防疫旅館。
衛生局表示，5人入境後隔離14天檢驗皆為陰性，檢疫期滿後入住公司位於清水區的租屋處，預計自台中港上船至彰濱工業區外海工作，公司依規定在上船前72小時安排採檢，6日晚間PCR篩檢呈陽性，已送醫隔離治療。同團其他14人也將重新複驗，結果出爐前先安置隔離。
至於是否為Omicron病毒，衛生局表示檢體已送衛福部疾管署中區實驗室採驗，結果將由中央流行疫情指揮中心對外公布。
根據衛生局疫調，個案3日晚間曾至全聯梧棲文化店購物、5日曾至全聯清水鰲峰店購物。上午環保局針對已知公共場域進行環境清消，衛生局將持續釐清足跡與接觸史，安排接駁司機等接觸者匡列採檢，至於是否對全社區進行篩檢，仍待疫調出爐。