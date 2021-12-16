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基隆僑家大院超低公設人車分道　用大樓三房價格入住別墅

▲僑家大院基地近3千坪，只打造107戶低密度別墅建築。
▲僑家大院基地近3千坪，只打造107戶低密度別墅建築。

生活中心/綜合報導

2021-12-16 10:00:00

位在基隆調和街上的新建案別墅「僑家大院」，基地面積近3千坪，只打造107戶低密度別墅建築，憑藉著不到兩成的公設優勢，最小41坪的房子，除了面寬4.15公尺的大客廳，還能擁有三個大房間，主臥室面積約10坪，重點是只要988萬，就可以用當地3房的價格入主別墅新房，地位尊貴不同凡響。

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許多人好奇，為何40多坪的房子能有大客廳和大房間，關鍵在於公設只有19.75%，比一般大樓動輒3分之1以上的公設，自然多出不少坪數可供室內使用。此外，一般別墅車位大多位在一樓，僑家大院把車位挪到地下一樓，不但享有人車分道的舒適感，還能打造出面寬4.15米的大客廳，把最多的使用面積回饋給屋主。

▲在僑家大院，只要當地大樓的房價，就能買到有自己天地的透天別墅。（圖／資料照片）
▲在僑家大院，只要當地大樓的房價，就能買到有自己天地的透天別墅。（圖／資料照片）
大眾運輸方面，僑家大院附近有公車，只要40分鐘直達市府轉運站；和即將完工的調和轉運站；兩分鐘車程可到調和市場、新豐商圈，滿足一切生活所需，距離附近的國小和國中也只要2~4分鐘車程。住在僑家大院只要開車5分鐘，就可以看到大海；並抵達著名景點潮境公園和八斗子車站，休閒和生活全都兼顧。

僑家大院除了有一半是當地人為了追求更好的生活品質，選擇在此居住，更多的是在內科和南軟工作的小家庭，看上這裡的交通便利，從家中出發，只要1分鐘就可以上台62快速道路，再接連接國道一號中山高，25分鐘抵達內湖科技園區和南港軟體園區，半小時內抵達信義計畫區，一坪開價24－28萬，價格只要台北的4分之1、汐止的2分之1，讓不少高科技新貴動心。

▲僑家大院附設獨立生活館，住別墅同樣享有健身房、交誼廳等豐富公設。（圖／資料照片）
▲僑家大院附設獨立生活館，住別墅同樣享有健身房、交誼廳等豐富公設。（圖／資料照片）
業者觀察，新冠肺炎疫情爆發後，民眾對於居住環境的看法逐漸改變，買新房不再以集合式大樓為首選，較為青睞低密度開發的別墅，看上的就是空氣清新、鄰居素質一致相對單純，僑家大院基地面積2836坪，只有開發107戶別墅，規模中等不大不小，既可以避免鄰居太多龍蛇雜處，也不必擔心戶數太少日後維護費用高昂。

在防水方面，建商特別使用瑞士知名品牌「SIKA」防水材，並且開出全棟室內外防水保固5年的支票，讓住戶不必擔心漏水問題。僑家大院住戶享有雙崗哨安全保障，社區管理費一坪35元，40多坪的房子，每個月只要1千多元，大為減低住戶負擔，也吸引許多退休的養老族進住。

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