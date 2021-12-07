軍警三大特勤隊齊聚六福村！ 無劇本反恐演練民眾有眼福
新冠肺炎全球蔓延，也讓全球重大恐怖攻擊事件有所趨緩，但是國防部、警政署與海洋委員會的特勤隊近日仍齊聚新屋反恐中心、六福村遊樂園辦理各項演習及無劇本反恐演練，讓遊園民眾觀看操演大飽眼福。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-07 12:30:44｜2021-12-07 12:32:16
根據警政署NPA署長室臉書粉絲團指出，這一週分別在新屋反恐中心、六福村辦理各項演習及無劇本反恐演練，增加橫向協調能力與協同作戰。從維安特勤隊、霹靂小組外，還有結合國防部憲兵特勤隊、海洋委員會海巡署特勤隊一同參加演訓，其中六福村的無劇本演練，挑戰在眾多遊客情況下，如何應變處置重大暴力犯罪。
警政署指出，配合此次演習單位還有衛福部北區緊急醫療應變中心暨北區災難醫療救護隊(DMAT)、台灣災難醫療隊發展協會、新竹縣政府消防局協助參與；六福村園區服務人員亦於災害演訓時依照日常訓練指揮遊客疏散，透過這些不間斷的沙盤演練來累積緊急應變的能量。
警政署強調，警察是社會安心的一股力量，需要持續精進勤務作為與面對反恐重大暴力的處置能力，來展現強勢執法與維護治安決心。
在反恐中心反劫機演練中，操演設施為遠航除疫波音757客機。遠航在1994年陸續引進9架波音757-200/200F型客機，但在2008年因財務危機第一度停業後，這些飛機也都暫時停止飛行，在經過處分後，僅留下2架757-200客機。遠航後來將編號B-27013的波音757客機賣給美國公司，再轉手賣給侑晉科技公司，最後在2017年捐贈給警政署反恐訓練中心，作為特勤隊反恐訓練用途。這架客機成為憲兵特勤隊專屬的反恐訓練專機，就不用再跟華航商借飛機。