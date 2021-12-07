新竹市最大圖書館 龍山分館擁書香進駐

新竹市文化局圖書館龍山分館正式開幕，2、3、4樓600坪的空間，藏書將近6萬冊，成為新竹市最大圖書館；龍山里里長張文興感謝市府提供市民寬敞、舒適的閱讀環境，更歡迎書香瀰漫龍山里、東區，讓此處成為「富而好學」的新都心，提供市民舒適閱讀環境。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-12-07 14:12:58
位在新竹市科學園路162巷內的龍山綜合大樓，鄰近竹科、周邊有不少住戶，過去卻長期閒置；市府以設計力導入，規劃三個樓層空間，提供圖書與雜誌借閱、影音視聽觀覽以及自修與討論交流等綜合機能，且一併改善大樓周邊無障礙與景觀環境，滿足當代社會中更加多元的閱讀主題需求，期許滿足各個年齡層的市民朋友。
副市長沈慧虹參加啟用典禮時表示，竹市每間圖書館都各有特色，龍山分館是竹市第7座圖書館，同時也是竹市最大圖書館，擁有複合式生活機能，鼓勵長輩買菜後順道進來借書，成為精神食糧；當地里長張文興則指出，閱讀能力是國家競爭力的表現，龍山分館設立，將有助於閱讀風氣向下紮根，推廣書香社會，讓東區成為「富而好學」的新都心。
龍山圖書分館是繼今年四月啟用的青少年圖書分館後，今年度第二座營運啟用的圖書分館，明年度關東客家主題圖書館、兒童探索館也將分別落成啟用，希望滿足多樣化的知識學習方式。