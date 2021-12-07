18歲「桌球好手」竟是賈永婕女兒 江宏傑一看也跪了
藝人賈永婕與老公王兆杰結婚多年，是演藝圈裡的漂亮媽咪，前陣子因為在疫情期間捐贈「救命神器」被封為抗疫女神，一舉一動備受關注。賈永婕今年8月送大女兒安安去美國讀書，近日為了慶祝女兒生日，曬出一支安安和一位男生對決桌球的影片，只見安安不到3分鐘就狂得7分，讓桌球好手江宏傑也甘拜下方，直呼「好猛」。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-07 15:43:29｜2021-12-07 15:47:06
賈永婕5日先是曬出與安安的視訊畫面，還有安安與一名男生切磋桌球的影片，從畫面中可以看到，身手矯健的安安無畏對方的攻擊，球技精湛的她無論是接球還是發球都相當穩健，只花了2分28秒就攻下7分，讓賈永婕不禁笑說：「妳是去美國唸體育系嗎？」
安安打桌球的帥姿曝光後，讓國手江宏傑刮目相看，在留言區誇讚「好猛」，吳淡如也直呼「好優秀的女兒」，同時驚豔許多網友：「已經獲得國手認證」、「真的是專業的來了」、「快去幫安安報名全明星運動會第4季」、「小傑，這才是你紅隊女狀元首選」，也有粉絲敲碗安安可以直接和江宏傑過招。
※【NOWnews 今日新聞
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