敗在「很高調」！鏡週刊爆總統府侍衛室不倫戀賠30萬定讞
總統府侍衛室的已婚陳姓女上校，2017年9月6日遭鏡週刊踢爆，與未婚謝姓少校侍衛官不倫戀，報導指她濫權薦舉謝進入不具調任資格的永和警衛室，由於她很高調，因此在面對長官查證時，她竟回「朋友間牽手，有什麼大不了的嗎？」陳女認為，報導不實，提告求償200萬元。一審判精鏡傳媒公司和記者等人連帶賠償30萬元，高院今（7）日駁回上訴確定。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-07 16:22:00｜2021-12-07 16:27:03
高院認為，陳女、謝男的不倫戀，涉及負責總統維安工作的侍衛室人事升遷、調度制度是否公正公平，及維安人員私領域的言行或品德、操守是否影響其適任性，均與公共利益密切相關，應以最大之容忍，接受媒體的監督；而且特勤中心人事調動，事涉軍方業務及國家安全，承辦及主管人員的裁量空間甚大，外界難以獲得精確資訊，難以期待媒體獲得絕對真實的消息來源，應從寬課予查證義務。
高院表示，記者撰寫報導前，已先到陳女和謝男同住處所跟拍多日，多次拍得其2人穿著輕便衣服於同日不同時間進入，翌日離開的事實；另針對陳女涉及不倫戀傳聞，向總統府發言人查證，得知陳女確實被調職，且待衛長也確實知道不倫傳聞，才撰寫此報導，應認定已盡查證義務，且有相當合理理由確信相關事實為真，不構成侵權行為。
不過，報導提及陳女很高調，在牽手事件爆發時，她面對待衛室少將副待衛長詢問竟回「朋友間牽手，有什麼大不了的嗎？」，高院認為，記者報導前疏未查證，且無法證明有合理的確信，容易使讀者產生陳女不重視軍職倫理，對長官輕佻、無理的負面評價，已侵害其名譽權，判週刊、總編輯、記者應負起共同侵權責任，應連帶賠償30萬元確定。