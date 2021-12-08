認了對風田「來電」　茵聲：他讓人很有安全感

「這群人」成員人氣歌手鄭茵聲6日推出全新單曲《回憶倒放》，MV男主角特別邀請藝人風田跨刀演出，兩人飾演一對情侶，從相識、相戀到分手。女主角在夢裡回憶起與舊愛相處的過往點滴，決定放下過去傷痛，帶著過往美好的回憶向前走。兩人首次合作就突破以往戲路大飆感情戲，聊天吃飯、騎車兜風、在床上打鬧展現各種情侶日常面貌，個性幽默詼諧的風田常常逗她開懷大笑，在拍攝現場氣氛非常歡樂自在，茵聲笑說：「拍攝時真的有來電的感覺，他演戲時的眼神很有戲、很有魅力，再加上外表顏值高、身高超過180公分的身高優勢，讓人感到很有安全感。」
娛樂中心／綜合報導
2021-12-08 00:00:00
前一陣子茵聲因為疫情改變了生活模式，多了許多與自己獨處的時間，翻閱整理過去、思考沉澱調整狀態，從歸零、探索到重構自我回到最簡單的自己，因而誕生了這首歌的想法。這次，她邀請新銳音樂製作人羅凱、賴彥中共同實踐創意，並親自創作歌詞，完成全新單曲《回憶倒放》。MV也找來「這群人」團員好友石頭擔任導演，並一同發想MV故事腳本，取材自過往自身一些真實的情感經歷，鼓勵大家「重新看待愛情」。或許我們曾面臨失敗的情感經歷，分開的當下多數是帶著不愉快的感受，但把回憶倒放重新看一看，每個擁抱親吻、甜蜜情話都是真實存在過的，就像是歌詞寫得「越是回憶倒放，越是最難忘每個片刻都值得被欣賞，擁有過的溫暖不後悔、不遺憾」，「愛」何必丟掉何必遺忘，擁有過就值得我們回味欣賞，就帶著那些值得收藏的愛，繼續前進吧！
MV劇情描述擔任女主角的茵聲，精心準備給男友生日驚喜，卻撞見男友劈腿偷吃，心碎流淚回家大哭一場，最後傳訊給對方提分手「你的承諾像夢一樣美得太不真實，希望你可以找到真正值得你承諾的人。」被問到現實生活中能否原諒另一半劈腿，茵聲表示：「完全無法接受感情不專一的人，若對方有散發出任何一絲絲不專一的感覺，就會立馬結束掉這段感情。」此外，她也透露雖然很多情侶都會甜蜜共食分享美味佳餚，但自己這方面有點「口水潔癖」，無論是吃到另一半或好友的口水都會感到有點害怕。
茵聲身材嬌小可愛，為求在鏡頭面前展現完美體態，開拍前調整飲食習慣、生活作息，不吃澱粉、高熱量油炸食物，戒掉最愛的火鍋，兩個月內就成功瘦下6公斤。演技精湛的她，哭戲片段揣摩、情感投射相當快，開拍短短5秒內秒就落淚。她認為很多事情發生的當下會感到很糾結、放不下，但是可以選擇記得曾經的美好，而不要糾結在不開心的事件上，就像是劇情中男主角後來過世了，那些曾經痛過、恨過的事情也變得渺小微不足道。期盼透過這首歌曲帶來療癒安慰，相信愛情，記得美好的就夠了。