兩岸企業家峰會今登場 汪洋警告台商「與台獨劃清界線」
在遠東集團因「一系列違法違規行為」被中國罰款警告後，中國主辦的兩岸企業家紫金山峰會今（7）日在中國南京登場，因疫情考量峰會採台北、南京兩地線上視訊開會。而在開幕式上，中國全國政協主席汪洋以祝賀信書面致詞，並由中方峰會副理事長張平朗讀，內文再次強調「一中原則」和「九二共識」，並稱希望峰會團結兩岸企業界人士，堅決與台獨分裂勢力劃清界線。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-07 18:20:32
綜合中國媒體報導，峰會一開始，先由中方的副理事長張平宣讀汪洋的賀信，而去年在峰會上致詞的中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一並未現身、改由國台辦副主任裴金佳出席並致詞，台方理事長劉兆玄則表示，當前兩岸關係嚴峻，峰會召開相當不易。
汪洋賀信內宣稱，中國改革開放40多年，兩岸投資交流發展蓬勃發展，貿易投資規模大，為兩岸同胞帶來實實在在好處，並稱「大陸始終是廣大台商、台企投資和發展進步的倚靠」。
報導內提到，汪洋堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉。以兩岸同胞福祉為依歸，一貫秉持兩岸一家親理念不會變，率先和台灣同胞分享發展機遇政策不會變，為台商台企辦好事的舉措不會變，希望峰會雙方理事會團結兩岸企業界人士，「管大事、明大義、興大道，堅決與台獨分裂勢力劃清界線」。
接著，裴金佳致詞時也呼應汪洋，指出「一貫秉持兩岸一家親的理念不會變、和台灣同胞分享發展機遇的政策不會變、為台商台企辦實事做好事的舉措不會變，殷切希望峰會團結帶領兩岸企業界人士堅定站在歷史正確的一邊」。
針對中國主辦的兩岸企業家峰會，陸委會此前則表示，政府對於兩岸交流立場是一貫的，支持合於規範，秉持對等尊嚴，不預設任何政治前提的交流，「我們要重申，國人從事兩岸交流活動，應注意遵守兩岸條例等相關規定，並考量整體社會觀感及國際視聽」。