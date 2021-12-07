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劉雨柔更衣室被拍罹憂鬱症　「聞律師6字」身體狂抽蓄

▲劉雨柔因在更衣室被偷拍，而罹患嚴重憂鬱症。（圖／劉雨柔臉書）
▲劉雨柔因在更衣室被偷拍，而罹患嚴重憂鬱症。（圖／劉雨柔臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-12-07 21:00:00

藝人劉雨柔由模特兒出身，臉蛋、身材保養得宜，還經營女性健身房鼓勵大家多多運動維持體態。事實上，劉雨柔去年在一家會固定練拳的健身館更衣時，發現被該館的陳姓負責人，透過針孔攝影機偷拍，讓她和其他4位受害者憤而提告，日前審判結果出爐後，劉雨柔昨（6）日就在臉書上道出，因此事而罹患憂鬱症的心路歷程。

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▲劉雨柔坦言消化一個多禮拜的情緒後，心情還算平靜。（圖／劉雨柔臉書）
▲劉雨柔坦言消化一個多禮拜的情緒後，心情還算平靜。（圖／劉雨柔臉書）
劉雨柔坦言消化一個多禮拜的情緒後，心情還算平靜，希望大家可以原諒她沒有足夠的勇氣去談及此事：「身為一個被偷拍的受害者，因為是真的受到了傷害，我就跟大家一樣是個人，我沒辦法在鏡頭前演戲，我很低落沮喪，我甚至得了憂鬱症。」坦言那段期間，思緒完全停擺。

由於不想鬧大，劉雨柔拒絕所有媒體訪問和報導，但依舊會被一些網友批評在炒新聞：「當身為一個受害者，卻要因為工作身分被如此椰榆，倘若你們是我，你們又會如何面對？」透露前2次都是自己出庭，每當回到家後，腦袋就會不斷想起法庭上的句句對話，甚至因此失眠長達1、2周。

劉雨柔難得談起罹患憂鬱症的過程：「我一個月沒有踏出過家門半步，我害怕人群，有時候當我回過神時，發現自己已經3天沒有睡覺，會吃東西不是因為肚子餓，而是警覺自己該進食了，上一次進食，可能都已經是2天前的事情了，吃什麼吐什麼，當難過的情緒到達最高峰時，我甚至半夜3、4點打電話給媽媽，一邊尖叫，一邊問她『為什麼是我』，且不停地撞著牆壁。」

▲劉雨柔難得談起罹患嚴重憂鬱症的日子。（圖／劉雨柔臉書）
▲劉雨柔難得談起罹患嚴重憂鬱症的日子。（圖／劉雨柔臉書）
劉雨柔坦言這一年多以來非常煎熬，但也很感謝不停努力面對的自己，透露日前接到律師的「被告被判有罪」訊息後，腦袋瞬間一片空白：「我哭到不能自己，自己一個人在車上不停抽蓄，等了一年多、壓抑了一年多，終於告一個段落了，我只知道，心裡的那顆大石頭，被這6個字擊碎了。」

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