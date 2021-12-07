劉雨柔更衣室被拍罹憂鬱症　「聞律師6字」身體狂抽蓄

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於不想鬧大，劉雨柔拒絕所有媒體訪問和報導，但依舊會被一些網友批評在炒新聞：「當身為一個受害者，卻要因為工作身分被如此椰榆，倘若你們是我，你們又會如何面對？」透露前2次都是自己出庭，每當回到家後，腦袋就會不斷想起法庭上的句句對話，甚至因此失眠長達1、2周。
劉雨柔難得談起罹患憂鬱症的過程：「我一個月沒有踏出過家門半步，我害怕人群，有時候當我回過神時，發現自己已經3天沒有睡覺，會吃東西不是因為肚子餓，而是警覺自己該進食了，上一次進食，可能都已經是2天前的事情了，吃什麼吐什麼，當難過的情緒到達最高峰時，我甚至半夜3、4點打電話給媽媽，一邊尖叫，一邊問她『為什麼是我』，且不停地撞著牆壁。」
劉雨柔坦言這一年多以來非常煎熬，但也很感謝不停努力面對的自己，透露日前接到律師的「被告被判有罪」訊息後，腦袋瞬間一片空白：「我哭到不能自己，自己一個人在車上不停抽蓄，等了一年多、壓抑了一年多，終於告一個段落了，我只知道，心裡的那顆大石頭，被這6個字擊碎了。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995