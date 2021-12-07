4大NG行為！銀行理專監守自盜有未爆彈？銀行陳述意見中
近年來理專監守自盜弊案頻傳，金管會2018年訂出「理專十誡」，今（7）日進一步公布各銀行查核報告結果發現，仍有4大常見缺失未落實或執行上有欠妥之處，已請銀行公會要求銀行參考改善。至於金管會統計，今年至今僅有1家銀行因理專挪用客戶資金遭重罰3000萬元，是否代表已達到嚇阻不法效果？金管會銀行局副局長林志吉則透露，手上還有案子在進行，只是情節是否重大到要裁罰，目前幾家銀行還在陳述意見中。
記者顏真真/台北報導
2021-12-07 18:56:48
金管會祭出理專十誡後，2019年銀行發生理專挪用客戶款項的多重大裁罰案有8件，裁罰金額5100萬元；2020年則有6件、裁罰金額7200萬元；今（2021）年至今裁罰案1件、金額3000萬元，只是今年的裁罰案是事件發生日期是在去年，這是否代表今年沒有弊案發生？銀行局副局長林志吉說，目前手中還有案子在處理，還在調查確認中，至於有多少件？沒有統計。
他也說明，金管會調查中的案件，不只是人民陳情案件，也可能是銀行自主發現或是金管會金檢查到，目前也還有案子在進行中，並請銀行陳述意見中，只是情節是否重大到要裁罰還在進行中，等有結果會再對外說明。
此外，2018年理專十誡上路，銀行經過內部調整期後，金管會今年第1季要求銀行稽核單位進行查核，並彙整分析各銀行查核報告仍發現，在執行面仍有落實度或執行上欠妥的情形，其中較普遍的缺失有4項，包括1、部分分行辦理理財專員與客戶往來情形查核的抽查比例過低；2。未落實辦理行員外訪交易文件登載作業；3、未落實電話照會之確認作業或抽查機制；4、追蹤作業未妥善留存查核軌跡等，其中有23家銀行都有未落實辦理行員外訪交易文件登載或電話照會確認作業或抽查機制執行不夠確實的情況。
針對各銀行常見缺失態樣及應加強注意事項，林志吉表示，已請銀行公會轉知會員銀行參考改善，以進一步強化相關內部控制及執行效能，落實銀行誠信經營及加強員工行為規範。他強調，銀行誠信經營文化及員工行為規範，攸關社會大眾對銀行之信任及銀行長期發展，各銀行均應列為核心價值，從業務經營面予以實現。