熟齡現離婚潮　專家：別忘優先釐清保單關係人

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由於結褵多年的夫妻，通常以彼此為要保人、被保險人、受益人的保單規劃，這類保單關係人的規劃方式，離婚時有3大點需要留意，包括要保人校正、受益人校正及有保單價值準備金的保單列財產，離婚時可主張夫妻財產分配。
永達保經指出，當要、被保險人不同的狀況下，要保人雖擁有申請保單借款、更改受益人、契約變更的權利，但所有契約變更都須要、被保險人雙方書面同意，而且被保人可依保險法第105條行使撤銷保單的「被保險人同意」，要求契約終止，所以離婚時最好將要保人與被保險人變更為同一人，避免引發紛爭。
此外，保單受益人不會因為離婚就自動更改、失效，若離婚後忘記變更保單受益人，當事故發生時，會發生前夫或前妻領取保險金的糾紛。若保單受益人是小孩，或者離婚時夫妻雙方協議將保單受益人改為小孩，倘若小孩尚未成年，將由法定代理人管理財產，會有道德上的疑慮，建議可申請保險金信託，避免保險金被法定代理人不當挪用。
不僅如此，若結婚時雙方未以契約訂立夫妻財產制，即適用法定財產制，有保價金的保單會列為財產，計算婚前、婚後價值，婚後增加的價值必須拿出來分配，尤其經濟弱勢的一方，可行使「剩餘財產分配請求權」。
永達保經再次提醒，考量到夫妻離婚的保單權益爭議事件，在協議離婚時建議一定要進行「保單關係人」檢視，調整要保人與受益人，才能在離婚之後享有保單的絕對掌控權，也不會因為受益人未變更，導致理賠金判給前夫或前妻，甚至在意外事故發生時，無法照顧到小孩。此外，如果受益人是未成年的子女，夫妻雙方皆可向銀行申請保險金信託，以免保險理賠金被監護人不當挪用。
永達保經也建議，高齡化的未來趨勢，沒有人能夠預測自己的未來及婚姻的存續，保單關係人規劃不當，當夫妻關係無法存續，極容易產生爭端，造成個人權益受損，即便可進行保單關係人變更，通常也都是彼此妥協後的折衷方案。在離婚率居高不下的現在，建議優先考量個人風險保障，以要、被保險人同一人為策略，提早做好個人保險規劃，為未來打造讓自己安心的現金流，也才能在婚姻關係中更加悠然自在。