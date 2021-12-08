Omicron影響疫苗時效　學者籲高風險族群打第3劑

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陳秀熙認為，Omicron是否造成後續社區流行，取決4大因素，包括病毒變異點造成傳播力、免疫逃脫、病毒量增加；各國NPI（戴口罩、保持社交距離等非藥物介入措施）不一致；疫苗覆蓋率區域不平均；疫苗效益的時效性。
近期全球疫情持續升溫，台灣境外移入確診個案也受影響，陳秀熙指出，以11月19日至12月6日為例，台灣有156名境外移入個案，其中61%是突破性感染，33%是未施打或未完整施打疫苗，突破性感染個案以接種2劑中國科興疫苗（38%）最多，其次是接種2劑AZ疫苗（25%）。
陳秀熙提到，Omicron傳播力強、病毒量高，可能代表傳播途徑多樣化，根據近期香港防疫旅館案例發現，2個案在防疫旅館住同層對面且並未接觸，卻先後確診，因此當病毒量很高且旅館通風系統無法有效換氣時，不能排除病毒經由空氣傳播的可能性。
由於Omicron具免疫逃脫特性，陳秀熙表示，會影響疫苗效益的時效性，產生突破性感染，接種2劑疫苗逾6個月的醫護、機組員等高風險者族群，應加強施打第3劑；針對Omicron缺失S基因的特性，可用PCR檢測及快篩試劑，早期找出隱性感染；境外防疫上，可鼓勵入境旅客接種至少2劑高效益疫苗。
另外，陳秀熙指出，根據國外最新研究發現，Omicron具有一般感冒病毒的遺傳片段，因此擁有跟感冒一樣強的傳染力，但也可能減弱COVID-19的症狀，這可能代表COVID-19出現流感化軌跡，但對於後續傳播力及症狀需持續監測。（編輯：張雅淨）1101208