趙麗穎命案現場淡定慶生　《誰是兇手》飆驚悚演技

愛奇藝懸疑劇《誰是兇手》開播，集結趙麗穎、肖央、董子健等人演出，劇中3人因為一起連環殺人案被牽扯在一起，毫不拖泥帶水的劇情令觀眾目不轉睛。趙麗穎出道15年首度接拍刑偵劇，她飾演的心理醫生沈雨是個亦正亦邪的角色，擁有雙重面貌，對待病患溫柔貼心，面對警方的訊問卻是異常沉著冷靜，她細微的眼神變化跟巧克力不離手的習慣，引起劇迷討論。劇中，警方在調查另一起馬煜案時，得知嫌疑犯是趙麗穎的病患，在意外墜樓前曾和她聯繫，於是肖央跟董子健將她帶至墜樓地點，送上禮物和蛋糕為她慶生，想試探她的反應，但還是沒能攻破她的心防。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-08 12:30:00
在《唐人街探案》系列作品中表現亮眼的肖央，這次在《誰是兇手》裡飾演因為第一次出勤辦案而不敢開槍制伏歹徒的刑警冷小兵，不僅沒能救出受害者還導致前輩殉職，令他活在自責與愧疚當中。董子健飾演的實習警察夏木，童年時目擊跟他情同母子的老師被殺害，內心留下不可抹滅的陰影，一直到17年後，他重返當年的傷心地並找上肖央，希望能從他口中得知案件線索。
而在第四集最後，趙麗穎收到一箱神祕包裹，裡頭放著17年前海舟市連環殺人案受害者家中的物品，預告她與當年案件也有所關聯。戲裡性格難以捉摸的趙麗穎，在拍攝現場依舊是暖心大姊姊，她見到跟她對戲的邊天揚，為配合拍攝角度只能跪在地上，馬上請工作人員拿出木箱，好讓他能夠坐著演戲。而必須細膩地演出內心苦痛及掙扎的董子健，在劇集剛開拍時誇口說：「過10天我可能會再瘦一點。」但是他在拍攝現場卻是一有機會就吃不停，讓工作人員忍不住吐槽「變瘦Flag說倒就倒。」《誰是兇手》周日到二晚上8點於愛奇藝國際版及IQ.COM更新2集。