Omicron令人擔憂　美國追加劑施打速度大增

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白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）今天說：「上週，我們有近700萬人打了追加劑，這意味著每天有約100萬人接種追加劑，而每天都有比先前更多的人接種追加劑。」他補充道，65歲（含）以上且符合接種追加劑資格的長者，已有約55%的人接種一劑追加劑。
齊安茲在白宮舉辦的簡報會中表示，全美國上週總共施打了1250萬劑疫苗，這是5月以來的新高。
美國監管機關於11月中放寬資格，讓所有成年人都能接種追加劑。
美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC）的資料顯示，全美已有4700萬人打了追加劑，在完整接種疫苗的成年人中，佔了約1/4。
那些已打了追加劑的人中，有近1000萬人是在感恩節假期至今的這段時間接種，而南非正是在感恩節假期通報發現具高度傳染力的Omicron變異病毒株，而且Omicron導致全球感染病例激增。
傳染病專家、美國國家傳染病基金會（National Foundation for Infectious Diseases）醫學主任夏夫納（William Schaffner）表示，有關Omicron變異病毒株的疫情、人們期待與家人共度佳節的心願、以及公共衛生訊息不斷放送的推波助瀾，推升了追加劑的需求。
夏夫納說：「我真的因此受到鼓舞，如果這種接種速度持續下去，我會非常開心。」
「有一段時間，對追加劑的接受度進展得很緩慢，但速度似乎有加快，我也為此感到高興。」
施打追加劑是拜登政府Omicron因應計畫中十分關鍵的一部分。齊安茲表示，白宮正與地方當局和藥局合作，以滿足不斷增加的需求。
美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）今天表示，初步的證據顯示，Omicron的傳染力可能較強，但可能比較不會造成重症。
佛奇在白宮的簡報會上告訴記者，儘管還需要更多數據，但Omicron早期的病例中，確診者需要住院的人似乎較少，也不太需要提供他們氧氣。
佛奇表示，下週預料將有更多數據，但需要數週時間才能得到明確的結論。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1101208