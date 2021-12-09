吳姍儒興奮模仿偶像反被吐槽 藏婚事遭吳宗憲「判死罪」
節目《小明星大跟班》近來邀請主播戴立綱、劉盈秀和網紅娘娘，Sandy吳姍儒看到偶像娘娘後，興奮地模仿他的招牌台詞：「不可能你們的水果比泰國好吃，這個是不是假的？」這讓吳宗憲好傻眼：「我們開一下家庭會議，爸爸把妳培養的這麼有氣質，妳學不好的幹嘛？」但Sandy卻停不下繼續模仿：「結婚不跟爸爸講是『死罪』，比番茄還嚴重！」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-09 07:30:00
看著父女倆鬥嘴的模樣，嚇得娘娘趕緊拉回正題，分享自己在網路世界的經營之道：「開心很重要，自己拍片都不開心了，怎麼期待觀眾看你的片會開心？而且你看我這麼胖，吃東西很合理！」但Sandy也很好奇娘娘是怎麼塑造如此鮮明的形象？娘娘則透露：「現在廠商都超級變態，你們是不是『抖M』？每個都說你罵得越酸越好，我想說我又不是瘋子！」而海產也自曝曾效仿過娘娘的風格：「有一次我也是學他罵一家咖哩飯，說吃起來有大便，那廠商就留言會不會是你的嘴本身有大便？結果我發文才60幾個讚，那廠商留言有7百多個讚。」
身為YouTuber新手的海產，也秀出自己和美女合唱的音樂影片想請大家給點建議，但吳宗憲卻相當不看好：「268萬的肯定你要努力1萬年，一向我都鼓勵藝能界的人，很少勸退的！而且人家要看的是美女，你只要在那邊彈吉他就好。」吳姍儒更舉例：「美女如果是信封，你就是郵票，你懂那個比例了吧！」此話一出，就連戴立綱也忍不住附和：「我只看著那個女生，我完全忽略掉你，我覺得你很佔位置！」不料這話卻戳中吳宗憲的心情：「立綱，其實不要這麼說，這個角度我也都是在看盈秀！」