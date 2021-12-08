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劍翔無人機系統　國防部：分尋標與攻擊機型

▲2017年台北國際航太暨國防工業展，首度展出「劍翔」反輻射無人機。（圖／記者呂炯昌攝）
▲2017年台北國際航太暨國防工業展，首度展出「劍翔」反輻射無人機。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-08 15:53:52｜2021-12-08 15:54:41

行政院通過「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，國防部將自明年起花費119億餘元採購無 人攻擊載具系統，也就是「劍翔」無人機。空軍官員證實，劍翔無人機將有尋標機與攻擊機二種機型設計，符合台灣作戰需求。

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立法院財政、外交及國防委員會今（8）日繼續召開聯席會議，審查「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，邀請國防部長邱國正、主計長朱澤民等人率同所屬列席。

針對特別預算中有關劍翔無人機編列部分，國民黨立委馬文君提案表示，此款無人機構型獨特，因區分尋標機與攻擊機二種機型，導致製造成本提高。馬文君指出，經查劍翔無人機並未具備返航功能，構型是否過於老舊，或者關鍵技術仍未成熟，仍有疑義，因而主張凍結所需經費5000萬元。

空軍參謀長黃志偉答覆表示，劍翔無人機系統是因應未來電子戰環境，發揮反輻射威懾效果的武器，所以做了二種機型設計，主要是參考國外實戰經驗而作出改變，符合台灣作戰需求，至於相關的性能則不便在公開會議中報告，但的確是適應台海作戰需求設計。

黃志偉強調，外界可能對此無人機與一般無人機有所混淆，一般無人機飛出去執行任務後是可以收回，但劍翔無人機一飛出去後，就對相關輻射源進行攻擊，所以並非一般的無人機，在設計運用上有所不同。

立法院外交及國防委員會明天將安排到中科院航研所考察，召委陳以信表示，將安排到考察劍翔無人機是否符合國軍需求，有無問題。

2017年台北國際航太暨國防工業展首度亮相的劍翔反輻射無人載具系統，劍翔無人機外型與功能類似以色列的哈比 (Harpy) 無人機，能夠偵測敵方雷達所發射電波，除進行干擾外，也能夠攜帶炸彈進行攻擊，是我國首次研發完成的「雷達殺手」，可對共軍部署於沿海的雷達與防空非飛彈系統進行搜索與攻擊，可確保空軍戰機在台海上空的安全。

劍翔反輻射無人機系統，包括無人機、發射箱與車輛載具。軍方人士在2019年時表示，劍翔已具備作戰能力，預計6年內生產104架的無人機。

▲劍翔反輻射無人機系統，包括無人機、發射箱與車輛載具。(圖／記者呂炯昌攝)
▲劍翔反輻射無人機系統，包括無人機、發射箱與車輛載具。(圖／記者呂炯昌攝)

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