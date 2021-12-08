劍翔無人機系統　國防部：分尋標與攻擊機型

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對特別預算中有關劍翔無人機編列部分，國民黨立委馬文君提案表示，此款無人機構型獨特，因區分尋標機與攻擊機二種機型，導致製造成本提高。馬文君指出，經查劍翔無人機並未具備返航功能，構型是否過於老舊，或者關鍵技術仍未成熟，仍有疑義，因而主張凍結所需經費5000萬元。
空軍參謀長黃志偉答覆表示，劍翔無人機系統是因應未來電子戰環境，發揮反輻射威懾效果的武器，所以做了二種機型設計，主要是參考國外實戰經驗而作出改變，符合台灣作戰需求，至於相關的性能則不便在公開會議中報告，但的確是適應台海作戰需求設計。
黃志偉強調，外界可能對此無人機與一般無人機有所混淆，一般無人機飛出去執行任務後是可以收回，但劍翔無人機一飛出去後，就對相關輻射源進行攻擊，所以並非一般的無人機，在設計運用上有所不同。
立法院外交及國防委員會明天將安排到中科院航研所考察，召委陳以信表示，將安排到考察劍翔無人機是否符合國軍需求，有無問題。
2017年台北國際航太暨國防工業展首度亮相的劍翔反輻射無人載具系統，劍翔無人機外型與功能類似以色列的哈比 (Harpy) 無人機，能夠偵測敵方雷達所發射電波，除進行干擾外，也能夠攜帶炸彈進行攻擊，是我國首次研發完成的「雷達殺手」，可對共軍部署於沿海的雷達與防空非飛彈系統進行搜索與攻擊，可確保空軍戰機在台海上空的安全。
劍翔反輻射無人機系統，包括無人機、發射箱與車輛載具。軍方人士在2019年時表示，劍翔已具備作戰能力，預計6年內生產104架的無人機。