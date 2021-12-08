竹縣「童趣聖誕夜‧東興圳光藝節」 12/24登場

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本次光藝節由榮獲多項國際大獎燈光藝術家劉治良擔任總策展人，他表示，光藝節結合光影展演、編織花藝及量身打造主題樂曲，搭配東興圳綠帶景觀，將帶給大家豐富的「五感」光影饗宴。活動音樂製作人林強表示，音樂方面以輕柔、聖誕風電子音樂，搭配光影展演，讓每個人來玩可以感受到滿滿的幸福聖誕味。
交旅處表示，活動特別在東興圳打造「湖岸小圳舞台」，沿著湖岸搭設通透式無背板舞台，讓民眾邊看表演邊欣賞水圳風貌，一連三天精彩演出，首先24日由林芯儀、蕭迦勒平安夜獻聲；香蕉人、蘋果劇團在25日聖誕節登場；告五人、怕胖團、守夜人等樂團在26日壓軸演出，在市集設備特別採用廢棄回收塑料，所重新製成新材料搭設，避免一次性浪費，充分展現新竹縣永續城市理念。
文化局表示，本次所設置7組裝置藝術作品，包含高達七公尺，如蝶翩翩風起重生的主燈「蝶舞」、虛實交錯的編織光藝「永恆」、蘊含蒲公英幸福花語的「祝福」、浮於水面如鏡如畫「荷田」、最佳打卡點光之花園「沐光閣」、橫跨水域的情人橋「光遇」及萬支蘆葦搖曳律動的「銀河」，白天與夜晚將呈現不同視覺美感。
另外，交旅處指出，本次活動亦搭配新竹縣12月31日公益慈善跨年晚會，在12月24日至26日活動現場，可憑11、12月紙本或電子發票兌換跨年晚會的汽車摸彩活動，每日限量5000張，更多活動詳情請上新竹縣政府官網。