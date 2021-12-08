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竹縣「童趣聖誕夜‧東興圳光藝節」 12/24登場

▲新竹縣「童趣聖誕夜‧東興圳光藝節」將於24日登場，縣長楊文科(右3)邀請鄉親來共度浪漫聖誕夜。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣「童趣聖誕夜‧東興圳光藝節」將於24日登場，縣長楊文科(右3)邀請鄉親來共度浪漫聖誕夜。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-12-08 16:20:33

聖誕節即將來臨，新竹縣政府舉辦「童趣聖誕夜‧東興圳光藝節」，12月24日起一連三天在竹北東興圳浪漫登場，由知名歌手告五人、怕胖團及親子最愛的香蕉人、蘋果劇團超過20組團體接力演出，還有國際大師所打造7組燈景藝術、近百攤聖誕市集。今(8)日縣府舉辦記者會，新竹縣長楊文科化身「聖誕爺爺」攜手活動策展人燈光藝術家劉治良、國際花藝設計師賀恬、重量級音樂人林強，在孩子們的期盼下正式揭開活動序幕，歡迎全台鄉親來竹縣看表演、賞燈飾、逛市集，度過浪漫聖誕夜!

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新竹縣長楊文科強調，經過漫長的抗疫，疫情趨緩後縣府在聖誕節首次舉辦光藝節，邀請年輕人喜愛的強力卡司接力開唱，並串連全長約1.1公里東興圳景觀公園設置燈景藝術，展期直至明年天穿日前夕2月7日，特別的是，為了讓民眾不用出國也可以看見雪花紛飛，活動現場利用安全無毒造雪機，在「冰雪聖誕市集」不定期撒下雪花，打造北歐風簡約唯美聖誕市集，並集結新竹縣及各地創意市集，近百個攤位，包含在地小農、創意手作、輕食小點等，讓鄉親慢步品味竹縣在地好風味。

本次光藝節由榮獲多項國際大獎燈光藝術家劉治良擔任總策展人，他表示，光藝節結合光影展演、編織花藝及量身打造主題樂曲，搭配東興圳綠帶景觀，將帶給大家豐富的「五感」光影饗宴。活動音樂製作人林強表示，音樂方面以輕柔、聖誕風電子音樂，搭配光影展演，讓每個人來玩可以感受到滿滿的幸福聖誕味。

交旅處表示，活動特別在東興圳打造「湖岸小圳舞台」，沿著湖岸搭設通透式無背板舞台，讓民眾邊看表演邊欣賞水圳風貌，一連三天精彩演出，首先24日由林芯儀、蕭迦勒平安夜獻聲；香蕉人、蘋果劇團在25日聖誕節登場；告五人、怕胖團、守夜人等樂團在26日壓軸演出，在市集設備特別採用廢棄回收塑料，所重新製成新材料搭設，避免一次性浪費，充分展現新竹縣永續城市理念。

文化局表示，本次所設置7組裝置藝術作品，包含高達七公尺，如蝶翩翩風起重生的主燈「蝶舞」、虛實交錯的編織光藝「永恆」、蘊含蒲公英幸福花語的「祝福」、浮於水面如鏡如畫「荷田」、最佳打卡點光之花園「沐光閣」、橫跨水域的情人橋「光遇」及萬支蘆葦搖曳律動的「銀河」，白天與夜晚將呈現不同視覺美感。

另外，交旅處指出，本次活動亦搭配新竹縣12月31日公益慈善跨年晚會，在12月24日至26日活動現場，可憑11、12月紙本或電子發票兌換跨年晚會的汽車摸彩活動，每日限量5000張，更多活動詳情請上新竹縣政府官網。

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