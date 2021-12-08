日月潭成獨木舟勝地　體育署鼓勵水域運動體驗

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南投縣埔里國中的師生來到日月潭水域，實際下水體驗海洋運動帶來的好處。本次活動主要是由負責日月潭前膽場域的「中區開放水域運動教育中心」承辦，中區區域中心召集人—國立勤益科技大學休閒產業管理系徐主任表示，活動於具國際標準及世界級景色的日月潭舉行，由國立暨南國際大學協助提供檢驗合格教學用之獨木舟及由林展緯教授及蔡文輝教練共同帶領指導具專業獨木舟證照的運動績優生教練及救生員負責獨木舟教學，並由國立勤益科技大學休閒系及臺中教育大學體育系協助水域安全宣導及安全維護，提供更專業優質的教授品質。本次活動參與學員包括領袖體驗營的老師及水域活動體驗營的學生，希望藉由領袖體驗營老師的參與能成為日後在校園水域活動中的第一線推手，讓校園內更多師長及學生一同參與開放水域運動教育，而活動除獨木舟體驗外，也安排專業講師在下水前實施30分鐘的水域安全宣導，包括從事水域活動前對環境危險因子的判斷、正確救生衣穿法、進行體驗時應注意之事項、落水時應如何處理等教學體驗。臺中教育大學柯柏任教授指出，學生透過本次水域體驗的活動參與，除可體驗獨木舟運動之外，對於水域安全能有更有進一步的認識。
臺中市政府運動局局長李昱叡表示，運動局相當支持中區開放水域運動教育中心在臺中市的成立，本次活動充滿趣味性且富含海洋教育意義，未來希望繼續在臺中市康橋、葫蘆墩等前瞻水域推動水域體驗活動，藉此讓更多臺中市市民有機會參與具有趣味性及海洋教育意義的水域活動，進而促進全民運動風氣。