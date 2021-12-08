吳宗憲上海事業無預警停工　爽接「5.3億新商機」

主持天王吳宗憲縱橫演藝圈30多年，明年即將「奔六」的他，在大陸的生意做得不錯，打算買台私人飛機往返兩岸。怎料今（8）日卻傳出，吳宗憲在上海的電商生意無預警停業，赴陸發展計畫面臨困難，好在他這個月剛簽下紅藜果膠10組訂單，一個月就創下高達5億3千500萬的業績，還預告12號將迎來更大的計畫，對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問吳宗憲，至截稿前仍未獲得回覆。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-08 19:05:19｜2021-12-08 19:12:11
吳宗憲近年致力於電商，根據《三立新聞網》報導，他對岸的業績因受到疫情和當地法令、稅制影響，導致面臨停業命運，也傳出是背後領導團隊未安排好制度，才決定暫時停業做內部整頓，並不影響原本的業績營運。另外吳宗憲透露12號將與電商平台一起開行銷大會，笑說已經轉型成企業家。
事實上，吳宗憲目前手上有《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》和《小明星大跟班》3個節目，還有加入電商經營直銷，事業有成的他，曾透露未來會考慮買一架私人飛機，方便往返兩岸。至於吳宗憲何時才會正式退休，女兒吳姍儒前陣子在記者會上表示爸爸從2003年到現在，就已經把退休一事掛在嘴邊，看來吳宗憲內心其實對演藝圈還有些許不捨。