獨／戴資穎宣示世錦賽奪牌目標　球場下曝兩大愛好抒壓

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不過既然身為世界球后，本來就該是別人怕她才對！戴資穎依舊保持正向樂觀，希望自己可以很快的進入比賽狀況，這回也會提早飛往西班牙備戰，相信有多一些時間可以適應，一定能拿出最好的狀況應戰。
雖然各界期待她能在世錦賽穿金戴銀，但這些來自家人、朋友或是球迷的鼓勵，相對也帶給她相當大的壓力。不過球后的心理素質也不是蓋的，小戴一直把這些期待看得很淡然，專注在自己的目標上，不讓壓力影響正常表現。「大家對我的期望一直都蠻高的，但我對自己的目標，就希望可以突破以往的成績！就專注在做好自己就好，我希望我自己可以跟自己比賽！」
這次世錦賽也是戴資穎第一次到西班牙比賽，不少球迷也擔心她會不會水土不服，但小戴自己倒是信心滿滿！「已經這樣飛了很多年了，不太擔心身體狀況，會看看當地相關的防疫規範，再去做飲食、休息上面的調整，希望可以順利打出好成績。」
在2017年時，戴資穎是遊戲《天堂M》的上市代言人，如今暌違四年之後，戴資穎這次再度接拍《天堂M》代言廣告。談起這次拍廣告的心情，戴資穎顯得相當興奮，忍不住分享自己四年前拍攝的深刻回憶。「上一次拍的時候，我印象很深刻，因為我是扮演弓箭手的角色，朝著一個太陽做拉弓動作，跟我們架球拍動作其實很像！」她笑著說，《天堂M》這個遊戲過了四年都還這麼多人在玩，真的很不容易，就如同她不斷備戰比賽的概念一樣，很開心、期待，可以再跟玩家們一起邁向下個四年！
她也私下透露，平常舒壓的休閒娛樂，就是找姊姊一起組隊打遊戲，彼此還會相互分享、相互推薦，通常都會在比完賽，或是晚上休息時間，讓自己能短暫放鬆心情；至於面對賽前的緊張感，她則是會用聽音樂轉移注意力，在搭車過去球場或是球場等候比賽的過程，她會用聽音樂來放鬆心情，讓自己不要去想比賽的事情，「我的歌單很廣，中文、英文、日文、韓文，甚至台語通通都有。」
雖然見過這麼多大場面，但談起拍廣告，小戴還是有一點點小緊張。「比賽我不緊張，但是拍廣告不是我的專長，我需要很認真的記導演的提醒，或是客戶想要我達到的一些方向，如果是我在打球的話，反而覺得很容易，因為這些都是我會的事情！」雖然如此，但小戴說自己其實很喜歡拍攝廣告，因為覺得每個拍攝都是不一樣的挑戰，因為大家都會給她很多不一樣的事情，讓她可以去嘗試。