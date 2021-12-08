富比士百大權威女性！冠軍易主　蔡英文排行大躍進

美國商業雜誌《富比士》7日公布2021「全球百大最有影響力女性」，我國總統蔡英文名列第9，大幅高於去年的37名，而今年大躍進的主因，與台海局勢升溫和防疫成績有關，而冠軍寶座，則由電商亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的前妻、慈善家史考特（MacKenzie Scott）拿下。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《富比士》在7日公布「2021年全球百大權威女性」（The World's Most Powerful Women 2021）榜單，入選者在商業、政治等領域均具有傑出表現。今年因德國總理的梅克爾正式卸任，排行榜也跟著大洗牌，冠軍由電商亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的前妻、慈善家史考特（MacKenzie Scott）拿下，其二為美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），第三名則為歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）我國總統蔡英文去年名列37名，今年卻大幅躍進，一舉進入前十名之列至第9名，主因為近年來台海局勢升溫，讓不少國家紛紛對其領導風範、捍衛民主的立場抱持肯定態度，富比士評價「蔡英文在這場全球範圍的地緣政治棋局中，尋求捍衛民主」。（編輯：林莞茜）2021熱門新聞人物出爐！蔡英文只排第五 這個男人又第一辣台派開講 蔡英文批國民黨拖緩台灣、呼籲守住林昶佐金融時報2021年25位最具影響力女性 蔡英文上榜