首座「實體社大」月眉學園揭牌 　基隆社大引領全國

基隆市政府的媒合下，基隆社大運用停招的月眉國小校區成立全台首座「實體社大」；基隆市長林右昌今（8）日與教育部終身教育司司長李毓娟，及蔡素貞校長一同為社大月眉學園揭牌，期許基隆社大成為引領全國社大的發動機。
記者陳志仁／基隆報導
2021-12-08 23:10:10
林右昌今日以「半個主人」的身份，感謝大家參與月眉學園揭牌典禮，並表示他在蔡素貞校長接掌社大時，便希望在基隆推動社大2.0，期許基隆社大成為引領全國社大的發動機；其中「全齡社大」、「實體社大」更是重要的目標，感謝蔡校長在短短時間內便實現這個目標，也感謝全國社大在背後的支持。
林右昌指出，學校是傳遞知識、創造夢想的地方，有夢想才能夠去推動人類社會的改變，學校就是最重要的場域；此外，社大月眉學園揭牌典禮，也結合「社大2.0論壇暨全國社大校長主任行政會議」，林右昌並針對城市治理及社大發展願景進行分享，大家一起見證這歷史性的一刻，感受基隆的蛻變！
教育處說，月眉國小華麗轉身由基隆社大接棒，未來將結合師生及社群夥伴力量，將月眉學園打造為「一個作伙學習，翻轉地方基地；一個社大2.0實踐起點」，作為青年創新創業培力基地、基隆社造基地、環境教育場域，與自學生及在學生的學習資源融為一體，以落實場域之共創、共作、共享、共好精神。