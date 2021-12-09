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小編 ：來訪一定要點香米珍珠丸，米、肉香完美搭配讓人無法停下，甜點桂花紅豆紫米湯，跟一般紅豆湯不同在於入口迎來的桂花清香不太甜膩，對於不敢吃紅豆的朋友們可以嘗試看看！





小編：來訪必點的國王珍珠奶茶，超大珍珠和紅茶焦香融合，喝下去的每一口滋味都是幸福，茶飲愛好者必訪！





小編：獨有的「翡翠生煎」滿滿青江菜、豆干、香菇搭配店裡中藥熬煮製成的桂花冰釀酸梅汁，清爽不油膩！





小編：檸檬蜂蜜酒跟荔枝蜂蜜酒適合偏好酒精濃度較低及口感偏甜的人，小編喝完這兩款就手刀帶了一支回家～





小編：推薦來自加拿大新鮮煙燻鮭魚、蒜片辣椒透抽義大利麵辣度剛好的清炒入味、口感霜狀藍莓桑椹巴斯克起司蛋糕，吃完可以跟朋友去戶外區默默享受恬静。





原文出處 : ReadyGo 【台中】最新的二日遊景點 「空中茶園」彷彿來到仙境！

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