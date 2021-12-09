美股再走高！台股早盤漲逾90點　航運股強勢走高

美股再走高，台北股市今（9）日開盤漲47.99點，加權股價指數以17880.41點開出，不久後漲逾90點，來到17925點。權值股台積電早盤漲3元，來到606元。聯電、世界先進、力積電皆走跌。而盤面焦點仍在航運股，其中華航、長榮航漲3.6%與4.3%。
記者許家禎/台北報導
2021-12-09 09:39:14
道瓊工業指數8日上漲35.32點，或0.10%，收35,754.75點；標普500指數上漲14.46點，或0.31%，收4,701.21點；那斯達克綜合指數上漲100.07點，或0.64%，收15,786.99點；費城半導體指數下跌24.30點，或0.61%，收3,964.44點。
台北股市今日開盤沒多久漲逾90點，來到17925點。權值股台積電早盤漲3元，漲幅0.6%，來到606元。不過其他晶圓代工、半導體相關走弱，聯電ADR下跌近7%，今日股價弱勢跌1.2元，跌幅近2%，來到65.3元。世界先進同樣走低，跌幅達3%，來到154元。力積電也跌1%，早盤來到71.8元。日月光則跌2.3%，來到105元。
其他電子如鴻海早盤漲0.4%，來到105.5元左右。友達漲3%，華碩、矽力漲逾1%，相對強勢。聯發科則跌0.4%，來到1090元。至於盤面焦點仍在航運股，華航、長榮航漲3.6%與4.3%，來到29.55元與29.9元。另外，長榮、陽明、萬海漲逾1%。高端疫苗獲WHO冠名，今日股價強勁漲4%，來到291.5元，聯亞藥也漲超過1%。