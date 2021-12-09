53歲伊能靜冒白髮被喊奶奶　高EQ回應一句歌詞圈粉

53歲的凍齡女星伊能靜，每年花費百萬元台幣保養，維持滿滿少女感，不過最近抖音影片裡，鏡頭湊近她臉蛋拍攝，不經意發現頭頂冒出些許白髮，引起粉絲關注，有人開玩笑脫口喊「奶奶」，她沒有生氣，反而高EQ表示多少有點白髮，但不想染頭髮，更貼心回覆粉絲留言：「我說過最浪漫的事，就是和你們一起慢慢變老。」





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▲伊能靜保養得宜，根本看不出來有53歲。（圖／翻攝伊能靜微博）

她8日在抖音上傳一段影片，搭配輕快音樂擺弄姿勢，高馬尾加上精緻妝容，對鏡頭眨眼微笑，長睫毛、大眼睛，簡直就像精緻的芭比娃娃，只是頭頂幾根白髮，稍微透露了年紀，有網友驚訝發現「姐姐也有白頭髮了」、「連那幾根白髮都顯得那麼精緻」，伊能靜不否認，透露不想染髮；有人問「你的皺紋哪去了」，她幽默回答「被龍貓吃了」。





▲伊能靜湊近鏡頭拍攝，被發現頭頂有幾根白髮。（圖／翻攝伊能靜抖音）

伊能靜透露，家裡是高癌族群，所以媽媽從小準備食物都很清淡，注意健康的好處，是收獲了凍齡外表，但46歲生下女兒米粒，「我真的就是一個奶奶的年紀了」，為了長久陪伴小孩，必須良好飲食、勤加健身減緩老化，包括冷飲、高糖食物都不碰，把它們比喻成「渣男」，必須遠離這類食物。儘管如此，她說，「維持少女款臉蛋，其實很困難，寧願有一顆少女心」。





而對比大S和汪小菲婚姻，兩岸夫妻伊能靜和秦昊相差10歲，姊弟戀甜甜蜜蜜，被說關鍵是她願意飛往中國長住難得吐露心聲，指自己為婚姻改變很多，在台灣住這麼久，下決定心要搬去上海，思考很長一段時間，「我問自己一個問題，這個人是不是我要到老的那個人，不覺得是一個犧牲或妥協，並不是基於我好愛他、我要和他在一起，而是我對自己有信任，我想要去嘗試，如果不行我就回頭」，敢愛敢恨作風獲得網友稱許。



