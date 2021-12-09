國軍形象月曆曝光！勇鷹、塔江艦封面秀國防自主成果

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樓偉傑指出，111年月曆圖像部分，採取「類海報」的合成模式，希望呈現出如電影海報般的風格。共規劃「傲氣飛鷹」、「過年好 過好年」、「榮耀印記」、「汗衛國土」、「Super 我們」、「勇敢向前」、「心護國安」、「Every Dad Is a good Dad」、「艦功立業」、「堅韌團結」、「戰志昂揚」、「我一定行」等12個月份子題，1-12月份每個月份的圖片都很精彩，有濃濃國軍的味道，就是守護的味道，也是安心的味道，軍民同心的味道。
樓偉傑指出，111年的月曆還有一個特點，除了上半部是國防特色的照片外，在日期的部分，特別標註國軍曾經參與的部分戰役，也會配合當天戰役，由青年日報做專題報導。國軍為保衛國家參與的作戰不勝枚舉，每一場都是國軍前輩用生命捍衛國家的鐵證，雖然月曆僅記載57場，但是對於每一位國軍前輩的敬意是一致的。期望這本形象月曆，代表的不只是月曆，不僅要對每一位國軍前輩致敬，也是精神教育與歷史傳承，堅定的信念與軍人志節是中華民國國軍光榮的傳統。
形象月曆發表記者會特別安排5月及8月份的主角，現身說法介紹當月子題所代表的意義與擔任月曆主角的感想。陸軍裝訓部教勤營周夢涵中士說，她是擔任M60A3戰車副車長，選擇裝甲兵是想讓大家知道女生也是可以駕駛戰車，讓大家看到有位戰車媽媽在守護著國人及自己的小孩；空軍官校飛行訓練指揮部謝蕓梃上尉表示，「Super 我們」是每一位軍職媽媽的主題，人家說為母則強，當媽媽們穿上軍服後就是「兩倍的強」。
8月份是父親節，月曆的主角是三對國軍父子檔，「上陣不離父子兵，代代相傳愛國心」，空軍官校楊肅祺上校則說自己教育過一批又一批精銳的飛行員，如今兒子跟隨自己的腳步投入空軍的行列，在慈父與嚴師的兩個角色，他都深感驕傲；海軍蘇澳後勤支援指揮部黃金德士官長表示，入伍服役至今計32餘年，確保艦艇最佳效能，讓海軍健兒都能在最好、最安全的軍艦上，捍衛海疆，就是「守護」國土的方式，現在兒子一同加入國軍行列，更是「一脈相承」愛國精神的體現。
國防部表示，111年的月曆將會分發至全軍的連級單位與獨立據點營區，也有部分會提供給發言人、青年日報、漢聲電臺的臉書專業與粉絲互動。