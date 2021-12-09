《彈射世界》首場競速活動12/10開放 送全員支援組合包
遊戲橘子代理的彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》，明（10）日起將推出繁中版首場競速活動「雲水之試煉」，12月10日起至12月20日開放玩家挑戰排名戰，排名獎勵可獲得限定道具「普‧莉里耶的獎章」兌換各式獎勵，以及稀有裝備覺醒材料「★5星鐵鋼」。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-09 15:07:57
《彈射世界》自12月10日12:00至12月20日11:59，舉辦繁中版首場競速活動「雲水之試煉」，玩家須單人挑戰全新BOSS「乙太獸」，依據討伐時間及分數為戰績，競爭全服排行榜。在「乙太獸」關卡擊敗特定敵人或給予一定程度傷害後，「乙太獸」將變化型態，所有狀態變化將被消除，且戰鬥時間限制增加。
玩家將依據戰績獲得稱號，還有限定道具「普‧莉里耶的獎章」可兌換各式獎勵，像是瑪納、裝備、轉蛋券、稀有裝備覺醒材料「★5星鐵鋼」等排名獎勵，排名統計期間是12月20日12:00至12月23日11:59，最終結果則於12月23日12:00至12月27日11:59發表。
為了慶祝「雲水之試煉」將登場，官方針對繁中版玩家贈送全員支援組合包，包括「雷之元素」*180、「飛電之元素」*150、「閃電之元素」*80、「霹雷之元素」*25，幫助玩家培養雷屬性隊伍進行戰鬥。
「雷屬性精選轉蛋」自12月10日12:00至12月20日11:59同步登場，「★5牡丹」、「★5賽拉」、「★5巴拉克」、「★5梅緹斯」、「★5稻穗」、「★5卡莉歐斯托蘿」出現機率上升。