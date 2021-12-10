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《艾爾之光》天才魔法少女愛莎4支線「萬靈賢者」上線

▲《艾爾之光》天才魔法少女愛莎4支線「萬靈賢者」上線。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》天才魔法少女愛莎4支線「萬靈賢者」上線。（圖／遊戲橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-10 07:00:00

遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》，繼9月底開放「伊芙4支線．Code:Antithese」後，再度迎來第三位全新轉職，天才魔法少女愛莎4支線「萬靈賢者」，愛莎是《艾爾之光》經典角色之一，第4支線劇情將帶玩家揭密，愛莎與賢者之石成為一體獲得永生力量的轉折。為了慶祝角色迎接全新轉職，官方也推出3大活動，讓玩家取得多重支援道具。

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《艾爾之光》經典角色愛莎4支線「萬靈賢者」即日起開放，玩家將隨著角色劇情，觀看愛莎一轉「鍊金學士」、二轉「真理術士」、到最終型態三轉「萬靈賢者」的成長歷程，愛莎4支線可獲得「賦靈錄效果」消耗道具，冷卻時間減少最高30%。為了慶祝改版，官方也同步推出以下三大活動。


※與愛莎一同探究無盡知識活動
12月23日前與愛莎組隊，完成「探究無盡知識」多項任務、清除適當等級副本，可蒐集「(科保)不滅的象徵」，兌換：「(露莉爾)噗魯的腳印選擇箱」×1、「(露莉爾)魂靈痕跡回收券」×1、「(露莉爾)賢者的魔法石」×10、「虹霓珠」×20、「(露莉爾)背包擴充券」各欄位1個。

※愛莎4支線更新紀念活動
12月16日前累計在線時間達30分鐘，可獲得「(科保)角色欄擴張券」×1。

※抵達鍊金術真理的不滅者
12月23日前創建愛莎第4支線角色，進行第4支線指定連續任務，可獲得豐富道具。 
(1) 達成愛莎4支線1轉，可獲得「(阿利爾)提煉的恢復藥水」×30、「(阿利爾)銀河派對．機械耳麥(15天)」×1
(2) 達成愛莎4支線2轉，可獲得「(阿利爾)坐騎化石藥丸」×30、「(阿利爾)最高級魔法石」×30
(3) 清除班德或哈梅爾地區副本3次，可獲得「(阿利爾)銀河派對．極光星光(15天)」×1、「(阿利爾)最高級魔法石」×30。
(4) 達成愛莎4支線超越，獲得「(阿利爾)秘密副本出入許可證」×30、「(阿利爾)銀河派對．糖果玻璃珠(15天)」×1。
(5) 達到愛莎4支線99等級，獲得「(阿利爾)賢者的魔法石」×30、「(阿利爾)鬥志藥水」×10、「(阿利爾)艾利亞諾德守護邀請函」×30。

▲《艾爾之光》經典角色愛莎。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》經典角色愛莎。（圖／遊戲橘子提供）

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