聖誕換禮模範生來了！樂天員工超狂清單　這類最多人敲碗

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有馬各先生的6吋草莓乳酪派，嚴選紐西蘭頂級乳酪及產地直送的新鮮大湖草莓，多層次口感，風味天然醇厚；食感旅程法式手工烘焙的繽紛草莓派，同樣精選20顆有機大湖草莓，還有智利藍莓，完美融合豐富口感。
光是這樣還不夠，看準草莓是大人、小孩都愛的不敗甜點，擺上桌總是秒殺，杏芳食品的草莓乳酪球和巧克力布朗尼，特別使用來自比利時ALDIA草莓餡及嚴選比利時、馬來西亞等5種以上特級巧克力，絕對是品味首選；還有千巧蛋糕甜點的草莓奶香QQ餅，每一顆都吃得到滿滿的綜合堅果與果乾；當然更不能錯過被譽為全台10大必吃草莓蛋糕 - Aluvbe艾樂比的法式草莓蛋糕。
美食可以慢慢吃，但禮物可得趕快揭曉！樂天市場員工這次可是有備而來，每樣都是網友敲碗的嚴選好物，用來慰勞辛苦的同事們，絕不「掉漆」。有鑑於低溫一波波來襲，各種實用與造型兼具的暖身小物出籠，生活平價批發工廠的貓爪造型USB暖腳器，360°全包式設計，鎖住溫暖，無論在家或辦公室，不再怕雙腳冷吱吱！
還有小禮堂－樂天旗艦店的Hello Kitty 暖暖抱枕，內有可加熱暖暖袋，可當抱枕或靠枕，抱在懷裡超暖手。萊福克健康工坊推出的聖誕限定款、金色樹造型的Driver 保溫杯（580ml），頂級不銹鋼研製，超強雙效保溫，保冰達24小時，保溫12小時，實用、時尚兼具，襯出送禮人與收禮者質感個人風格。
如果擔心家裡老是被冷空氣包圍，有了IRIS 愛麗思陶瓷電暖器，特殊變更風向設計，即使1200W也有大風量，不只廚房、浴室有暖房功能，更大空間的房間也適用，還有特殊的人體感應設計，走到暖，暖到哪，節電溫暖一整個冬天。
現代人肩頸痠痛欠舒展，必推Lisscode 敲敲小摩 按摩槍，羽量級（470 g）迷你機身，4款高質感彩妝色系，可針對四肢常見痠痛肌群精準按摩，一機搞定，釋放全身緊繃，保證誰收到都愛不釋手，馬上拆封體驗。
愛享受、重氣氛的人，則不能錯過Apple HomePod mini 和藤球燈罩。搭配各款Apple 裝置，Apple HomePod mini可接聽來電、聆聽Mac上的音樂，還可提升電視Apple TV 的音質，小小一機，放大享受；藤球燈罩則有5檔亮度，可做閱讀燈或夜燈，藤條式編織法更添浪漫氣息，是最應景又最多人想要的禮物之一。
誰說電商只會賣東西？今年樂天市場就親自玩給你看，教你如何打造最暖心，有創意的聖誕趴，你沒想到的，樂天都幫你想到了，美食、好禮不漏接，在歲末歡聚時刻，把最滿的心意、最實惠的禮物、甜在心頭的美味，一次獻給最愛的親友吧！