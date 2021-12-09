吳慷仁：我才是《華燈》女主角 自爆看到兇手是誰驚呆了
吳慷仁今（9）日出席保養品代言活動，談到在《華燈初上》扮演第三性公關「寶媽媽」，他笑說：「我覺得我是女主角，我認真把它當自己的戲在演，高跟鞋穿很高，一出場就覺得自己萬眾矚目。」至於所有粉絲最關心的兇手是誰？吳慷仁口風超緊，只透露：「我看到兇手是滿驚訝的，小杜哥劇本真的很厲害。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-09 17:25:19
吳慷仁說上戲前他刮光腋毛、腿毛，他詢問女友：「用刮鬍刀可以嗎？」被另一半打槍太傷皮膚，問及是不是用女友的刀？他害羞說：「用我新買的，不要這樣！」想不到打理好全身去到片場，才發現衣服有袖子，白忙一場，他也打趣自己在《華燈》片場美女環繞，每個姊姊都搶著跟他合照，「我是類似像吉祥物的感覺，她們在片場看到我，就說『來來來跟我拍照。』」倒也符合與他的角色名字「寶寶」。
吳慷仁分享在開拍前，他在新店真的碰到一個變裝男子，「晚上10點多公車都沒有人，最後一個位子坐個長頭髮的女生，她回眸看我，在公車上對我微笑，原來他是一個男生，他很平靜享受那個狀態，笑容很打動我，我也對他微笑，他很優雅把頭撇回去，我覺得很酷。」吳慷仁看了他之後開始腦補，「他是不是早上有別的職業？下了班打扮後再出門蹓躂，如果他這樣很自在，我很替他開心。」
吳慷仁透露自己在《華燈》20場戲不到，「不多，但是很好玩，我不像謹華、心如這麼辛苦，她們賣的不是色，是賣一個關懷，我是在那邊帶給大家歡樂。」不過看完第一季，他很喜歡所有演員的演出，尤其是楊謹華，前幾天配音，他還跟導演連奕琦說，怕自己的角色出現了，會破壞條通的世界，「人家認真在辦案，看到我會不會不舒服？」他也跟觀眾預告，第二季要看他的戲分，飯不要吃太飽、音量不要調太高，吊足觀眾胃口。