霉運結束！4星座年底運勢翻紅　去「這處旅遊」好運加倍

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水逆災星的你，過去生活上的各種糟心事、事事不順心的霉運將陸續遠離，好運馬上就要降臨！年底前你會有貴人運降臨，幾乎身邊的每個人都是你的貴人，特別是職場上，領導、同事、甚至客戶都非常照顧你、提點你，有什麼好處都跟你說，也讓你在工作上更加無往不利。不管是事業丶財運丶愛情，甚至小到生活的芝麻小事丶大到攸關人生未來，貴人都能為你指點提攜，讓你做事更加事半功倍，而這種有人罩著的感覺更是讓你洋洋得意。年底前可以多去爬山或是多親近綠色，走進大自然，對你的底氣更加分。
第三名、射手座
年底前你能好好期待好運來臨，過去讓你煩惱許久的人事物，終於在近期能夠塵埃落定，特別是“財運”和“愛情”好運最為明顯，你的財運指數在年底前可說是數一數二的，穩紮穩打的賺錢模式讓你順利趨吉避凶；愛情上也是順風順水，單身者很容易成為受到矚目的對象，特別是之前有新認識的異性，會在本月開始打算追求你！有伴者與對象感情順利，磨去棱角後，你們更懂得珍惜彼此，可以攜手一路甜蜜到年底喔。可以約另一半到有水的地方走走，心裡有話也可以趁機說出來。
第二名、處女座
身為行星逆行的重災戶之一，經歷了一整年的創傷，終於在年底也能漸漸轉好運了，先前你在工作業務上常常被半路攔截，像是本來約好要簽約的公司，突然倒戈轉向敵對陣營，還有數不清大大小小的破財消災，讓你生活苦不堪言。好在困難的事都過了，你將受到行星順行的大大賜福，所有好事吉慶都將進你家門，你的運勢達到高峰，身旁小人退散丶貴人出現，做起事情來得心應手，游刃有餘。感情方面近期有人會主動向你告白，而且剛好是你喜歡的類型，一定要好好把握。單身者可以多到有樹木的地方旅遊，能幫助你早日遇到良緣。
第一名、雙魚座
海王星從6月在你命宮逆行開始，你的生活過得艱辛，運勢大起大落，也尋不到能讓你真正穩定的目標。幸好你有堅強意志，從不輕易放棄，到現在也能在堅持。也因為這波逆行即將要結束了，因此從現在起到年底，你的好運即將降臨，過去你的努力可以得到回饋，行星順行，儘管事業仍是忙碌，卻會有升官加薪機會降臨，使你迎來事業巔峰。感情上，與心儀對象進展順利，記得打鐵趁熱，多約彼此出來遊玩，能更增添你們的愛情火花，更可能在年底便能步入結婚禮堂。單身者可佩戴藍色、黑色，五行屬水的飾品，旺桃花。（編輯：鍾怡婷）
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