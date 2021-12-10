汪小菲離婚徹底斷開大S！張蘭曝他改名驚人內幕

汪小菲11月宣布和大S離婚，當月初他突更改微博名稱為「汪少菲」，讓人聯想到與離婚有關，似乎有宣布重啟新生活的意味，母親張蘭8日在5萬多人觀看的直播間解答，當初老公給兒子起名汪少菲，沒想到登記時弄錯，只好將錯就錯。如今把用了多年的名字改掉，不是為了好聽，而是有其他意義，「少菲、少菲，就是讓他少飛嘛」，和大S分道揚鑣的意味濃厚。





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▲張蘭指汪小菲婚後飛行700多次，讓媽媽非常擔心。(圖／翻攝静瞰中微博)

▲汪小菲離婚前就改名，有重啟新生活的意味。(圖／翻攝汪小菲微博)

其實，汪小菲和大S拍攝大陸實境秀《幸福三重奏》時，就曾提起這件事，他小時候跟姥姥一起住，登記名字時長輩一時沒說清，戶籍人員登記錯誤，身分證名字才從「汪少菲」變成「汪小菲」。大S認為汪小菲比較好聽，「救了你一命，讓你命變那麼好。」結果夫妻分手前，汪小菲揮別愛妻喜歡的名字，感慨發文「我想起來我原來的本名，我不叫汪小菲，我叫汪少菲，這是我的本名。」





汪小菲結婚11年來，為探望住在台灣的大S、小孩，來回兩岸飛行700多次，讓張蘭心疼不已，她在直播裡為兒子抱不平：「少菲、少菲，就是讓他『少飛』，以前每週飛一回，結婚後飛了700多次，老母親的心啊，天天跟著祈禱，生怕他出事。」她還秀出5歲孫子汪希箖照片，眉清目秀模樣跟汪小菲神韻相似。





▲汪小菲聲稱改名後運勢變好，餐廳連開好幾間。(圖／翻攝汪小菲微博)

商人對名字向來迷信，當初大S懷孕生子時，因懷念爺爺想把女兒取同名為「汪澤民」，但汪小菲不喜歡，最後配合男方堅持，才挑選算命師取名的「汪希玥」，希望帶旺父母。而汪小菲如今改名後，宣布餐廳麻六記在中國遍地開花，一年之間開了約20間店，改名不只是徹底斷開大S，也是為求事業運節節高升。



