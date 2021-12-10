臺中十大伴手禮票選登場 工策會為口袋名單催票

臺中市第十三屆十大伴手禮現場票選活動，11日起接連2天在市民廣場舉行，有百大優質伴手禮參與競逐及展售。臺中市工商發展投資策進會積極「催票」，籲請民眾利用假日前往迺街採購，並為心目中最佳「口袋名單」投下一票。





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明、後天將於市民廣場參與票選及展售的百大優質商品，是經過專家第一輪評選出的前百大伴手禮，自上午10時至下午4時開放民眾現場投票，除了票選「十大伴手禮首獎」店家，工策會另設金口碑獎、最佳現場人氣獎、最佳網路人氣獎、最佳新人獎及好禮標章認證，歡迎民眾踴躍到場投票。





▲臺中市十大伴手禮票選，經過專家評選、網路票選，最後階段的現場票選將於明、後天登場。（圖／工策會提供）

工策會總幹事黃于珊表示，上半年受疫情影響，工策會在推動伴手禮相關活動上側重社群行銷等線上宣傳管道。如今疫情趨緩，臺中市十大伴手禮現場票選將於週末登場。臺中市十大伴手禮票選活動一年比一年創新，參賽產品一年比一年優質。今年前百大商品能看到不少第一次參賽的店家來勢洶洶，知名老店也不惶多讓，推出新產品前來應戰，競爭激烈。





值得一提的是，臺中市不只糕餅業很優秀，今年地方農漁會強棒出擊，共有四項農特產品躋身百強；受疫情「宅經濟」興起的拌麵商品更是五花八門，不僅口味上各有千秋，店家在麵體造型上也各有巧思。





黃總幹事說，臺中市歷史悠久、文化底蘊深厚，新舊文化融合下，至今仍保有編織、雕刻、木作、金工、漆器等傳統工藝產業，今年非食品組有很多新創、文創店家把臺中的特色發揮在產品上，兼具美觀實用又充滿臺中味，更曾登上國際舞臺，也值得民眾投票支持。



