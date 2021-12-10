楓康超市超霸氣 消費滿百有機會免費吃一年冠軍米　

市售包裝食米品質良莠不齊，農糧署為方便消費者辨識優質好米，舉辦「精饌米獎」評選把關。今天起，楓康超市高舉「只賣全國好米」招牌，與全國得獎好米產區合作，嚴選11支全國獲獎的冠軍米和國際評選的ITQI好米販售，並且霸氣地舉辦消費滿百抽獎活動，最大獎「免費請吃一整年饌米獎冠軍米」，重達45公斤。

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由農糧署舉辦的「精饌米獎」，堪稱為臺灣米界奧斯卡獎，光是參與評選「門檻」就極為嚴格，包括:產銷履歷、有機（含轉型期）、優良農產品食米項目驗證，友善環境耕作登錄合格等等，是以「品種、品質、品牌」三品及「安心、安全」二安為選項，既要引導台灣農業長遠發展方向，也為選拔市售優質包裝食米，為國人食安健康把關。

▲楓康超市網羅來自全國11支得獎冠軍米，即日起標榜「全國好米在楓康」，協助農糧署推廣優質食米。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.10)

楓康超市為協同推廣優質好米，今日邀請歷屆精饌米獎得主與冠軍米產區得獎者舉辦「全國得獎好米在楓康」發表會，推薦包括2021年精饌米獎-好米組冠亞軍3支、精饌米獎-有機米組冠亞軍3支，還有參加國際「食品界米其林」iTQi評比，榮獲風味絕佳獎的好米共11支品牌。現場還有「精饌米獎」、「米其林」優勝米種料理的各式餐點，吸引民眾搶著品嘗。