美股跌、爆發本土疫情　台股早盤一度跌逾140點

美股四大指數皆收黑，再加上國內出現本土疫情，台北股市今（10）日開盤後跌逾140點，跌幅0.7%，下殺來到17767點。權值股台積電早盤跌5元，來到603元。其他，聯電跌1.8%、聯發科跌逾1%。航運股拉回弱勢，至於元宇宙相對抗跌。另外，疫情概念股部分個股漲幅來到4到6%。
記者許家禎/台北報導
2021-12-10 09:31:37｜2021-12-10 09:34:28
美股道瓊指數9日下跌0.06點，或0.00016%，收35,754.69點；那斯達克指數下跌269.62點，或1.71%，收15,517.37點；標普500指數下跌33.76點，或0.72%，收4,667.45點；費城半導體指數下跌84.93點，或2.14%，收3,879.52點。
市場擔憂omicron變種病毒，可能使經濟成長放緩，美股四大指數收黑，再加上中研院P3實驗室爆發一人染疫，本土病例加一，使台北股市今日開盤跌20.83點，加權股價指數以17893.29點後跌幅擴大，一度跌超過140多點，來到17767點，跌幅0.7%。
權值股台積電早盤跌5元，來到603元。聯電跌1.8%，來到63元。力積電跌逾1%。其他，聯發科跌逾1%，來到1070元。南亞科、群創也跌超過1%。至於航運股今日走弱回跌，長榮跌4%、陽明跌3%、萬海跌近3%，長榮航跌1%多、華航跌2%。
而盤面焦點仍在元宇宙，像是萬泰科漲4%，智晶、位速漲1到2%，其他，宏達電、威盛守在盤上相對強勢。至於疫情概念股，亞諾法漲6%、雃博漲逾3%、合世漲4%，美德醫與康那香漲5到6%。