特企／新北市紀錄片徵件起跑　用行動支持導演創作

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看見．齊柏林基金會董事長歐晉德也表示，這次能夠借重「新北市紀錄片獎」這個深獲口碑的平台來設立「齊柏林環境紀錄獎」，相信可以結合新北市政府和基金會的力量，在環境紀錄片的創作培育和推廣上，發揮加乘的效果，培育出下一位讓世界看見台灣的齊柏林。
「新北市是台灣紀錄片的搖籃」，侯友宜表示，新北市提供紀錄片工作者友善開放的環境，1萬美元的優選獎金雖然不多，但對於新人導演來說，能解決籌措資金的困境，而且不限地域、不限主題、版權回歸導演，還可能在線上及海外放映，給導演更多曝光影片的平台。
拿下今年第一名《迴山》導演林佑恩說，新北市不僅提供1萬美元拍攝金，更讓他們認識到專業資深的監製，協助釐清作品的脈絡。獲獎對剛接觸紀錄片的新人來說，是一個很重要的肯定，可以透過影片，傳達社會的各面向，未來將繼續在紀錄片領域發展。
曾獲2019年新北市紀錄片獎優選影片《屠龍冒險》導演陳蔚慈表示，她走過嚴重汙染的海岸線，在炎炎夏日看著保麗龍雪紛飛，在無數次的剪輯中梳理劇情脈絡，尋找故事核心，希望觀眾重視環境議題，盼藉由「齊柏林環境紀錄獎」鼓勵創作者，也讓社會大眾重視環保。
「2022新北市紀錄片獎」徵件線上報名期間自111年1月1日起至111年2月28日止，參賽者需準備提案企劃書、3分鐘以內企劃案影片片花及3分鐘以內導演影像作品精華等。詳細徵件辦法，請上新北市紀錄片官方網站http://www.doc.ntpc.gov.tw或臉書搜尋「感動．無所不在！」。