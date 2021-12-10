中研院實驗室病毒感染有疏失？柯文哲：先補洞別忙著咎責
南港中研院P3實驗室一名女助理研究員昨（9）日下午驚傳確診，也是35天以來全台首個本土確診案例。而在確診消息遭到揭露後，一度傳出該名確診女性疑似是因為被實驗室老鼠咬傷而確診新冠肺炎。對此台北市長柯文哲則表示，目前全世界還沒有傳出動物傳染給人的案例，懷疑有可能是實驗室內病毒外洩而傳染。至於中研院實驗室是否在控管上有疏失？柯文哲也直言現階段不該忙著咎責，而是先將破洞補上。
記者丁上程／台北報導
2021-12-10 11:10:54｜2021-12-10 11:26:25
柯文哲在今日上午的北市防疫記者會中表示，現階段該做的事情應該是亡羊補牢，中央應該全面清查全台灣的P3實驗室是否也有相關漏洞，不僅現場環境需要檢查，就連相關研究人員也要確認是否有施打兩劑疫苗，後續更應該要檢測抗體是否足夠，畢竟相關研究人員是進行病毒研究的危險任務，應該要格外注意相關狀況。
至於在確診消息遭到揭露後，由於該名確診女研究員曾經遭到實驗室老鼠咬傷，外界也一度盛傳是否為實驗室老鼠傳染給人類？對此柯文哲也直言到目前為止全世界沒有動物傳染給人類的案例，因此機率相當低，更可能的傳染原因應該是研究過程中有發生病毒外洩的情況，目前北市府也已經派遣相關疫調小組前往中研院調查，釐清相關傳染原因。
現場記者也追問，如果是病毒外洩傳染，是否應該有人出面對此負責？對此柯文哲也直言，不需要在現在就急著找戰犯，而是要先把破洞補上。「如果出問題就擺出要咎責的態度，那大家就會忙著湮滅證據。」柯文哲強調，現在的重點在於把問題先處理好，並且補上實驗室的破口，最後再進行相關調查。
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