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立陶宛：拜登承諾北約中歐成員國額外軍事能力

▲立陶宛官員表示，美國總統拜登向北大西洋公約組織（NATO）中歐成員國承諾提供「額外的軍事能力」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲立陶宛官員表示，美國總統拜登向北大西洋公約組織（NATO）中歐成員國承諾提供「額外的軍事能力」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-10 12:19:22

（中央社立陶宛首都維爾紐斯9日綜合外電報導）立陶宛總統顧問表示，美國總統拜登今天向北大西洋公約組織（NATO）中歐成員國承諾提供「額外的軍事能力」，並保證讓這些國家參與有關該地區的相關決策。

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立陶宛總統顧問斯凱斯吉里特（Asta Skaisgiryte）向媒體表示，拜登要北約中歐成員國安心，美國不會背著區域盟邦與俄羅斯達成有關該地區的任何協議。

斯凱斯吉里特指出，「拜登表示『不會在沒有你們的情況下，做出任何有關你們的任何決策』」。

拜登依先前承諾與中歐地區領袖通話；拜登稍早曾說，將與俄羅斯和北約主要盟國召開高層級會議，討論莫斯科當局對北約東擴等問題的擔憂，以及「為東部前線降溫」的可能性。

拜登和北約中歐國家領袖通話，即愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞和保加利亞，這些盟邦與俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭接壤。

斯凱斯吉里特表示，「他（拜登）說可能會提供這些國家額外的安心要素，及額外的軍事能力」，不過沒有指出可能的地點。

愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）在通話後發推文表示：「歐洲安全問題需要與北約所有成員國討論，聯盟外的國家對北約的決策不具否決權。」

斯凱斯吉里特指出，拜登表示，烏克蘭是「主權國家，必須決定自己的未來」，並告誡俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），若俄國入侵烏克蘭，美國「與其歐洲夥伴將聯手，俄國會面臨非常嚴重的後果」。

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）向拜登表示，美軍常駐立陶宛，是構成該地區嚇阻力和安全保障的「最有效」方式。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101210

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