昔日邱澤狠甩楊丞琳 許瑋甯執意閃婚「21年閨密」舊愛
演藝圈最新金童玉女組合的許瑋甯和邱澤今（10）日宣布結婚，2人因拍攝電影《當男人戀愛時》結緣，祕戀1年以後終於修成正果。但或許是害怕戀情模糊宣傳焦點，也可能是許瑋甯擔心多年好閨密楊丞琳的感受，讓許瑋甯和邱澤一直愛得低調，直到現在才同時公開戀情和婚訊。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-10 14:51:42｜2021-12-10 16:36:00
許瑋甯和楊丞琳都是華岡藝校畢業，雙姝情誼長達21年，還和已故藝人小鬼組成「華岡幫」，可以說是一起闖蕩娛樂圈的親密夥伴。但楊丞琳和邱澤18年前因合作偶像劇《原味的夏天》陷入熱戀，當時男方不願承認這段戀情，讓女方傷透了心。楊丞琳後來曾透露和一位個性古怪的男星交往8個月，期間只見過10次面，而且分手時還撕破臉，男方一直到半個月才回覆楊丞琳的分手簡訊，且只有一句「我答應你」，讓她很傻眼，雙方冷戰長達15年。
邱澤因為多段感情分手時都沒有處理好，被冠上「渣男」稱號，並且淡出台灣演藝圈7年，直到後來以精湛演技再度重獲粉絲喜歡。楊丞琳則在2017年認愛李榮浩，2人於2019年步入禮堂，婚姻幸福美滿。2018年時，邱澤和楊丞琳出席台北電影節，楊丞琳主動恭喜對方奪下影帝寶座，才正式破冰。對於昔日鬧翻的舊愛和多年閨密正式結婚，楊丞琳沒有像其他藝人好友一樣留言祝賀，僅透過經紀人表示恭喜。