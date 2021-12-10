4指米奇手套幫對手助選？顏寬恒糗答：覺得可愛才戴

中二立委選舉今進入倒數30天，國民黨候選人顏寬恒今一早戴著醒目的白色米奇手套，站在路口拜票，由於米奇只有4指，被民眾質疑「他是在幫4號（對手林靜儀）拉票嗎？」團隊連忙為他換上一般白手套。事後他被媒體問及此事，表示：「大手套比較明顯比較可愛、大家容易看到，沒注意幾根手指頭。」
記者顏幸如/台中報導
2021-12-10 15:41:11
中二立委選舉定於明年1月9日舉行，顏寬恒的對手林靜儀，上週向任職的醫院請假後，每天早晚站在重要路口，向選民宣講拜票，她有時戴著白色的米奇手套向路人揮手、有時沒戴手套忙著握手。顏寬恒則是從今天開始，公佈街頭拜票的行程，恰好與林靜儀前一天站的沙鹿區中山路、台灣大道7段路口相同。
前天候選人抽籤，顏寬恒抽到5號、林靜儀抽到4號。顏寬恒今（10日）在交通繁忙的上午7點多抵達路口，也和林靜儀一樣，戴著醒目的米奇大手套、站上木製肥皂箱向過往人車揮手，卻被路人質疑：「他不是5號嗎？怎麼幫4號宣傳？」
原來是米奇只有4根手指頭，幕僚馬上幫他取下手套、換上一般白手套，繼續在路口拜票。媒體事後問他這段插曲，他鎮定的表示，團隊認為米奇手套可愛又很明顯，所以拿著拜票，自己沒注意有幾根手指頭，更不可能幫對手拜票，大家不要想太多。