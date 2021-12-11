聖誕禮物好苦惱！網推家居聯名品 蜘蛛人床組、抱枕搶翻
▲HOLA與漫威蜘蛛人聯名，推出一系列家居品，從抱枕、懶骨頭一直到床被組等。（圖／業者提供）
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▲HOLA與漫威蜘蛛人聯名，推出一系列家居品，從抱枕、懶骨頭一直到床被組等。（圖／業者提供）
記者劉雅文／台北報導聖誕禮物好苦惱！網推家居聯名品 蜘蛛人床組、抱枕搶翻
2021-12-11 14:28:28
很快的聖誕節就要到來了，除了與親友相聚來個派對大餐之外，每年不能錯過的精彩活動就屬「聖誕交換禮物」了！每年的這個時候，為了挑選禮物，不少民眾總是想破頭也拿不定主意，不少業者也趁勢推出可愛的聯名商品希望搶市，HOLA與漫威蜘蛛人聯名，推出一系列家居品，從抱枕、懶骨頭一直到床被組等；7-ELEVEN也與日本京都文創品牌SOU‧SOU 跨界合作，首度強打「居家布置」相關系列商品。
漫威英雄中的蜘蛛人，向來深受小小漫威迷喜愛，HOLA與漫威這波主打搶攻親子客群，開創HOLA與漫威蜘蛛人Kids系列，以Q版蜘蛛人為主角，搭配鮮豔的紅、藍色，創作出六款帥氣又可愛的風格單品，包含純棉抗菌防螨床被組(單/雙人)、造型抱枕、懶骨頭、單人防靜電法蘭絨收納毯、長門簾與短門簾，而且單品最低599元即可入手，適合民眾拿來當聖誕交換禮物，也適合家長幫孩子添購新品。 ▲HOLA與漫威蜘蛛人聯名，推出一系列家居品，從抱枕、懶骨頭一直到床被組等。（圖／業者提供） 看好冬季保暖織品需求，7-ELEVEN全新「SOU‧SOU x Good Choices」聯名系列冬令限定推出的「保暖織品」，首推針織質感的萬用四季毯，以100%純棉針織採秋冬撞色設計，搭配經典十數花色，質感爆棚；還有初登場的超柔軟圓領大學T，甚至強化「行動辦公」結構，滿足新生活常態所需的工作配備，全新開發經典十數款的雙層筆電包，採防潑水材質附背袋，內裡防撞設計，實用性極佳，且各類單品都是千元有找，也相當適合民眾拿來當交換禮物。 ▲HOLA與漫威蜘蛛人聯名，推出一系列家居品，從抱枕、懶骨頭一直到床被組等。（圖／業者提供） ▲7-ELEVEN全新「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列冬令限定推出的相關家居產品。（圖／業者提供） ▲7-ELEVEN全新「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列冬令限定推出的相關家居產品。（圖／業者提供） ▲7-ELEVEN全新「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列，強化「行動辦公」結構，滿足新生活常態所需的工作配備，全新開發經典十數款的雙層筆電包。（圖／業者提供）